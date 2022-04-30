Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

İHA

Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası arasında Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.’ye bağlı çalışan 7 bin personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle en düşük personel maaşı 5 bin 520 lira oldu. Başkan Muhittin Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı öncesinde imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.’ye bağlı çalışan 7 bin personele bayram öncesinde toplu iş sözleşmesi müjdesi geldi. Ücret ve sosyal haklarda iyileştirmeleri kapsayan sözleşme; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediyeİş) Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı öncesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandırılması, başta şahsım olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarımızı ve sendikamızı memnun etmiştir. Toplu iş sözleşmesinden yararlanacak olan emekçi kardeşlerimize ve belediye iş sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Başkan Böcek, toplu iş sözleşmesinin günümüz ekonomi koşulları ile Büyükşehir Belediyesi’nin mali imkanlarına uygun olarak yapıldığını da belirtti.
"Emekçinin yanındayız"
Başkan Böcek, “Bugüne kadar yanımızda çalışan arkadaşlar için önceliğimiz maaşını ödememizdi. Bu anlamda hem sıkı tasarruf tedbirleri hem de vatandaşımızın, tüyü bitmemiş yetimin koruyarak bu günlere kadar şükürler olsun ki yanımızda çalışan işçi memur fark etmez bütün çalışan arkadaşlarımızın maaşını yatırma şansını yakaladık. Bu vesileyle Ramazan ayı ve 1 Mayıs ile aynı zamanda iki bayram birden yapıyoruz. 1 Mayıs hepimiz için emek demek. Emekçinin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzde ki süreçte yine alın terlerini döken çalışma arkadaşlarımızla beraber ayı azim ve kararlılıkla Antalya’mız için çalışmalarımıza da devam edeceğiz” diye konuştu.
"Böcek'e teşekkür"
Belediyeİş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan da sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: “Güzel bir süreç yaşandı. Kırmadan dökmeden belediyemizin imkanları dahilinde en iyisini yapmak için iki tarafta bir noktada buluştu.
Toplu İş Sözleşmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. Emekçi kardeşlerimiz için, sendikamız ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları için inşallah hayırlı olur.”
1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olarak 3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinden yaklaşık 7 bin işçi yararlanacak. Ücret ve sosyal haklarda iyileşme öngören toplu iş sözleşmesi ile 31 Aralık 2021 tarihindeki ortalama ödemelere göre yüzde 68 ile yüzde 96 arasında değişen oranlarda, ağırlıklı olarak yüzde 76 oranında ödemelerde artış yapılmış olacak. 2021 yılında ortalama 3280 olan ödemeler bu artışlarla en düşük 5520 TL en yüksek 6430 TL olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Böcek, belediye personeli ile iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Böcek, belediye personeli ile iftarda buluştu
Başkan Sözen, çalışanlarıyla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Sözen, çalışanlarıyla bayramlaştı
Kazada acı içinde yerde yatan kadına hemcinsinden plaj şemsiyeli koruma Antalya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kazada acı içinde yerde yatan kadına hemcinsinden ...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten 1 Mayıs Mesajı
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten 1 Mayıs ...
KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek: Bahar alerjisinde asıl tehlike çiçeksiz bitkiler”
YEREL HABERLER KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek: Bahar alerjisinde ...
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak ...
Antalya'nın ormanlarına Rus ve Ukraynalı kadınların eli değdi Kadınların öncülüğünde kurulan grup düzenli olarak ormanları temizliyor Ormanlık alandan topladıkları kartonları satarak ihtiyaçlarını almak istiyorlar
YEREL HABERLER Antalya'nın ormanlarına Rus ve Ukraynalı kadınların ...
Falez plajları açılıyor
YEREL HABERLER Falez plajları açılıyor
Tarihi yeniden yazdıracak 2 bin 100 yıllık yazıt
YEREL HABERLER Tarihi yeniden yazdıracak 2 bin 100 yıllık yazıt
Antalya florasının ada çayı 'Turgut' ve 'Uysal' tescillendi
YEREL HABERLER Antalya florasının ada çayı 'Turgut' ve 'Uysal' ...
Antalya’da eşzamanlı operasyonda 51 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da eşzamanlı operasyonda 51 aranan şahıs ...
Husumetlisini bacağından vurdu
YEREL HABERLER Husumetlisini bacağından vurdu
Eski eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Eski eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı Husumetlisini pompalı tüfekle vuran şahıs, polis ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Apartmanın 4. katından pompalı tüfekle dehşet saçtı: ...
'Sosyal medya' cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER 'Sosyal medya' cinayeti sanığına ağırlaştırılmış ...
ALKÜ’lü gençler bir günlüğüne okul personelinin yerine geçti
YEREL HABERLER ALKÜ’lü gençler bir günlüğüne okul personelinin ...
Antalya’da sahte polis kimliği ile 56 bin dolar dolandıran 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da sahte polis kimliği ile 56 bin dolar ...
Dünyaca ünlü sahil, traktörlerle tarla gibi sürülüp sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahil, traktörlerle tarla gibi sürülüp ...
Hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı
Sahil bandı düzenleme projesi Oba-Tosmur etabıyla sürüyor
YEREL HABERLER Sahil bandı düzenleme projesi Oba-Tosmur etabıyla ...
Kemer’de Bayram sebebiyle doluluk yüzde 80’e ulaştı
YEREL HABERLER Kemer’de Bayram sebebiyle doluluk yüzde 80’e ulaştı
Döşemealtı’nda 3 caddeye 10 bin metre kare sıcak asfalt seriliyor
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda 3 caddeye 10 bin metre kare sıcak ...
Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali için geri sayım başladı Başkan Böcek: ‘Festivalde kültür şöleni yaşanacak’
YEREL HABERLER Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali için ...
Köpeklerin saldırısında yaralandı
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısında yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.