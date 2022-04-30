Alanya’da Ramazan Bayramı’nda temizlik işleri tam mesai yapacak

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile harekete geçen Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Alanya’nın dört bir yanında çalışmalarını gerçekleştirerek şehri bayrama hazırladılar.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarına hız vermişti. Bayram öncesi hummalı bir çalışma yapan ekipler, hafta sonu tam mesai yaparak Alanya halkının temiz ve hijyenik bir ortamda bayram geçirmesi için çalışıyor.

Ramazan Bayramı’na hazırlık yapan ekipler, hafta sonu tam mesai yaparak yoğun bir programla şehir genelindeki çalışmalarını sürdürüyorlar. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan bayram öncesi ekipler; İskele Bölgesi, Çevre Yolu, Cuma Pazarı gibi pek çok bölgede yıkama çalışması yaptılar. Arazözler ve personellerin yoğun çalışması ile şehir temiz bir şekilde bayrama hazırlanıyor.

Mazgallar temizlendi

Alanya şehir merkezinde alışveriş merkezlerinin ve esnafların yoğun olduğu bölgelerde de mazgal temizliği çalışması yapıldı. Bayramda yaşanabilecek kötü görüntü ve kokunun önüne geçen ekipler şehir genelindeki mazgallarda bulunan çöp ve sigara izmaritlerini temizlediler. Mazgal temizliği çalışması yaz ayları boyunca rutin olarak yapılacak.

Bayramda 612 personel görev başında

Ramazan Bayramı’nda Alanya’daki nüfus yoğunluğunun ve hareketliliğin artması nedeniyle oluşabilecek sorunları önlemek için ekipler teyakkuzda olacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram süresi boyunca 477 personel 125 araç ve Zortaş Geri Dönüşüme ait 136 personel, 29 araç ile Alanya ilçe genelinde bayram süresince hizmet verecek. Ramazan Bayramı’nda toplam 612 personel 154 araç ile Alanya genelinde temizlik sorunu yaşanmaması için mücadele edilecek.

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