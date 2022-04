Sağlık- Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk’ten 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Gelinen noktada sağlık çalışanlarımızın üstün gayret ve fedakarlığı ile virüs gündem olmaktan çıktı. Vakalarda yaşanan azalma ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla normal hayata dönüş yaptık” dedi.

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kuluöztürk mesajında, “Alın terinin, emeğin ve örgütlü mücadelenin sembol günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Olağan durumlarda olduğu gibi salgınla korakor mücadele edip daha fazla can kurtarmak, şifa dağıtmak amacıyla gecelerini gündüzlerine kattılar. Üstelik tüm bunları kendi canları pahasına yaptılar. Ailelerini, yakınlarını, yuvalarını haftalarca göremediler, sevdikleriyle uzaktan bakışarak yetindiler. Can kurtarmak için fedakarca çalışan binlerce sağlık çalışanına maalesef virüs bulaştı ve ne yazık ki 500’den fazla arkadaşımızı kaybettik. Vefat edenlere Allah’tan rahmet dilerken, hasta olanların bir an önce şifa bulmasını temenni ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız bu süreçte adeta destan yazdı. Göstermiş oldukları fedakarlıkların tarifi mümkün değildir. Gelinen noktada sağlık çalışanlarımızın üstün gayret ve fedakarlığı ile virüs gündem olmaktan çıktı. Vakalarda yaşanan azalma ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla normal hayata dönüş yaptık” dedi.

