Yaralıya plaj şemsiyeli koruma



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da minibüsle çarpışan, ardından da park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü C.S. ile yanındaki Ş.S. yaralandı. Çevredeki bir kadın, yaralı Ş.S.'ye sıcaktan etkilenmemesi için sağlık ekipleri gelinceye kadar plaj şemsiyesi tuttu.

Kaza saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Andızlı Mezarlığı girişinde meydana geldi. Zekai E. idaresindeki 20 ZH 107 plakalı minibüs ile aynı yöne giden C.S.'nin kullandığı 60 DE 110 plakalı motosiklet çarpıştı. C.S.´nin kontrolünü kaybettiği motosiklet yolun sağında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kazada C.S. ile yanındaki Ş.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.S. ile Ş.S.'ye mezarlık önünde bulunan vatandaşlar yardım etti. Bir kadın, sıcaktan etkilenmemesi için plaj şemsiyesiyle yaralı Ş.S.'nin başında bekledi. Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-04-30 15:05:55



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