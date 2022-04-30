Esen personelinin yüzünü güldürdü

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı öncesi belediye çalışanlarına maaş ve ikramiye müjdesi vererek personelini sevindirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı nedeniyle personelinin maaş ve ikramiyelerini erken yatırdıklarını söyledi. Akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşım ile belediye çalışanlarının maaşlarını yatırdıklarını ifade eden Başkan Esen, emekçilerin teri kurumadan emeklerinin karşılığını vermenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Sosyal belediyecilik anlayışından ödün vermeden hizmet ettiklerini söyleyen Esen, işçi haklarında da her zaman hassas olduklarını vurguladı. Daha önce yapılan toplu sözleşmelerde de ibreyi daima işçilerin lehine çeviren Esen, siyasi hayatı ve belediye başkanlığı görevi boyunca her zaman işçilerin yanında olduklarını belirtti.

Müjdeyi sosyal medyadan verdi

Çalışanlar ile iftarda bir araya gelen Başkan Esen, ilerleyen saatlerde maaş ve ikramiye müjdesini verdi. Mayıs ve Ramazan Bayramları öncesinde çalışanlarının yüzünü güldüren Esen’in sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde; “Değerli mesai arkadaşlarım, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Ramazan Bayramı ikramiyelerinizle maaşlarınızı bu gece itibari ile hesaplarınıza yatırmış bulunmaktayız. Emeğinizin karşılığını, alın teriniz kurumadan vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Sevdikleriniz ile güzel bayramlar dilerim.”

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