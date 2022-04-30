Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Motosiklette kask takmayan sürücü ve yolcu yaralandı Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsüne ehliyetsizlik ve eksik belgelerden cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet T. idaresindeki 07 AAN 086 plakalı kamyonet ile okullar bölgesi istikametine seyir halindeki Murat G. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Sürüklenen motosikletin sürücüsü Murat G. ve yolcu Ufuk E. çarpmanın şiddetiyle savruldu. Kask takmadıkları iddia edilen sürücü ve yolcu olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, kamyonetin kontrolsüz kavşağa gelince durduğu, hızla gelen motosikletin duramayarak çarptığı görüldü. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Motosiklet sürücüsüne ceza yağdı"

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, plakasız motosiklet kullanmaktan 3 bin 091, kask takmamaktan 196 TL, sigortasız motosiklet kullanmaktan 196 TL olmak üzere toplamda 7 bin 157, motosiklet sahibine ise 3 bin 874 TL olmak üzere toplam 10 bin 831 TL para cezası uygulandı.

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