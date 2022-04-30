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Antalya’da yaşayan Trabzonlular 38 yıl sonra şampiyonluğu kutladı Meşale yakan taraftarlar kutlamaların tadını çıkardı

İHA

Antalya’da yaşayan Trabzonlular 38 yıl sonra şampiyonluğu kutladı Meşale yakan taraftarlar kutlamaların tadını çıkardı

Antalya’da yaşayan Trabzonlu vatandaşlar 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 22 berabere kaldı. Bu sonuçla bordomavililer 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordomavililer, en son 19831984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşadı. Antalya’da yaşayan Trabzonlu vatandaşlar da maçın bitiş düdüğü ile birlikte kendilerini sokağa attı. Konyaaltı ilçesi seyir terasında toplanan çok sayıda taraftar doyasıya şampiyonluğu kutladı. Meşale yakarak oyun oynayan taraftarlar kutlamaların tadını çıkardı.
38 yıl sonra mutlu olduğunu belirten Yeşim Gökkaya, “Doğduğumdan beri bunu bekliyorum. Çok mutluyum. 38 yıldır bu anı bekliyordum. 38 yıl sonra şampiyon olduk” dedi.
Bir başka taraftar ise, “38 yıldır bu anı bekliyorduk. Dünyanın neresi olursa olsun bize her yer Trabzon. Biz hak ederek şampiyon olduk. Hak ederek buralara geldik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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