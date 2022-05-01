Doğaseverler tarihi Likya Yolu’nda yürüdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Likya Yolu’nda vatandaşların katılımıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Antalya’nın doğal ve tarihi güzellikleriyle doğaseverleri buluşturmak amacıyla düzenlediği doğa yürüyüşleri devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kemer Doğa Yürüyüşçüleri grubu işbirliği ile Likya Yolu Doğa Yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.



“Antik tiyatroda müzik dinletisi”

Kemer Cennet koyundan başlayan 6 kilometrelik doğa yürüyüşü parkuru, Phaselis Antik Şehrinde sona erdi. Yürüyüşe katılanlar doğanın güzelliğinde hem spor yaptı hem de keyifli saatler geçirdi. Phaselis Antik Tiyatroda ise yerel sanatçı Serpil Doğan, katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Doğa Yürüyüşçüleri Antik tiyatroda tarihin ev sahipliğinde gönüllerince bir gün geçirdi.

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