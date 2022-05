Muratpaşa’da 80 bin kişi iftarlarda bir araya geldi

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftarlara yaklaşık 80 bin kişi katıldı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallede iftar düzenlendi. 23 noktada Muratpaşa’nın 55 mahallesinin bir araya geldiği iftarlarla yaklaşık 80 bin kişi katıldı. Mahalle iftarları için belediyenin aşevi her gün mercimek çorbası, kuru fasulye, pilav ve irmik tatlısı hazırladı. İftardan saatler önce ekipler mahallede masaları kurdu tek tek sandalyeleri dizdi. İftar saati yaklaşırken aşevinde pişen yemekler getirildi. Yemek dağıtımı için en az 4 5 nokta oluşturuldu. İftara sayılı dakikalar kala eş zamanlı olarak yemek dağıtımı yapıldı. Çocukların palyaço gösterileriyle doyasıya eğlendiği iftarlarda dualar eşliğinde oruçlar açıldı.



Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının son iftarını ise Beş Şehitler Parkı’nda verdi. İftarda Deniz, Altındağ, Üçgen, Bahçeli, Kızılsaray ve Kışla mahalle sakinleri bir araya geldi. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldığı iftara Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da eşi ve çocuklarıyla eşlik etti.

İftarın ardından Başkan Uysal, yaptığı konuşmada Muratpaşa’da çok özel bir kültürü paylaştıklarını söyledi. Başkan Uysal, “Komşusu açken tok yatmayan, sağ elin verdiğini sol elin bilmediği bir kültürü paylaşıyoruz. Türkiye’mizin en modern kenti kurmakla birlikte dayanışmamızla, aynı sofrada buluşabilmemizle övünüyoruz” diye konuştu. Başkan Uysal, bu özelliklerin bir şehri şehir yaptığının altını çizdi.

Başkan Uysal, iftarın ardından Ramazan ayı boyunca organizasyonda görev alan belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Uysal, özverili çalışma dolasıyla teşekkür edip Ramazan Bayramı’nı kutlarken “Yemeğimizi, operasyonu kendimiz yaptık. Ve bunu her gün yaptık. Ellinize sağlık” dedi.

