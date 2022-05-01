Başkan Yücel şehitlik ve kimsesizler mezarlığını ziyaret etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Garnizon Şehitliği ve kimsesizler mezarlığına ziyarette bulunup dua etti, kimsesizler mezarlığında çiçek dikti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bayramı arifesinde Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan ile birlikte Alanya Garnizon Şehitliği ve kimsesizler mezarlığına ziyarette bulundu. Başkan Yücel, ilk olarak Alanya Garnizon Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitler için dua etti. Şehitler için okutulan Kur’anı Kerim’in ardından Başkan Yücel, kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşların bayramını kutladı. Ardından kimsesizler mezarlığına geçen Başkan Yücel, kabirlere çiçek dikip, dua etti.

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