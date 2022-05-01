Alanya Belediyesi bayramda 62 bin çiçek dağıttı

Alanya Belediyesi, bayram öncesi mezarlıklarda mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini bu yıl da sürdürdü. 29 mezarlıkta, 62 bin adet çiçek fidesi vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Vatandaşlara mezarlıklarda kullanılmak üzere Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ücretsiz çiçek dağımı yapıldı. 22 türden 62 bin adet çiçek fidesinin yanı sıra lokum ve gül kolonyası da ikram edildi.



“29 mezarlıkta dağıtım yapıldı”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “Mezarlıklarda ücretsiz olarak mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini sürdürmeye bu yıl da devam ettik. Merkez, doğu ve batı mahallelerimizdeki 29 mezarlıkta vatandaşlarımıza toplam 62 bin ücretsiz çiçek dağıtımı yaptık” dedi.



Çiçek dağıtımı yapılan mezarlıklar

Merkezde Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı Mezarlığı, Hisariçi Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Hacıbaba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Aşağı Oba Mezarlığı ve Tosmur Ak Mezarlığı’nda çiçek dağıtımımız olacak. Batı bölgesinde Okurcalar Karaburun Mezarlığı, Okurcalar Merkez Mezarlığı, İncekum Karabuynuzlar Mezarlığı, İncekum Kakaşlar Mezarlığı, İncekum Merkez Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Konaklı Mandıra Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı’nda çiçek dağıtılacak. Doğuda ise Kestel Hanönü Mezarlığı, Kestel yangılı Mezarlığı, Mahmutlar Cücenler Mezarlığı, Mahmutlar Gilikli mezarlığı, Mahmutlar Dörtyol Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı’nda vatandaşlara çiçek dağıtıldı.

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