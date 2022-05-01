Ramazan Etkinlikleri’nin son akşamında Göksel konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinliklerinin son gecesinde sahne alan ünlü sanatçı Göksel, binlerce Antalyalıyla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri’nde sahne alan ünlü sanatçı Göksel, Antalyalılara Ramazan coşkusu yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı’nda gerçekleştirdiği Ramazan Etkinlikleri’nin son gecesine konser damga vurdu. Konser alanını dolduranlar Göksel’in hemen her şarkısına eşlik etti.



“Yangındaki çabanıza hayranlık duydum”

Daha önce Antalya’da yaşadığı için Manavgat yangınını çok yakından takip ettiğini söyleyen Göksel, “Özellikle Başkanımız Muhittin Böcek’in verdiği çabaya hayranlık duydum. Bazen hüzünlendim. Ama neyse ki bu günlerdeyiz. Bu yazın çok güzel geçmesini diliyorum” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, ünlü sanatçı Göksel’e gecenin anısına bir plaket takdim etti.



“Gençlik Meclisi başkanından çiçek”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ise Göksel’e çiçek hediye etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin’in Böcek’in “Şehrimizi gençlerimizle birlikte yöneteceğiz” dediğini hatırlatan Kayapınar, “Gözlerinizdeki ışıltıyı ve heyecanı gördüğümde Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilerleyen gençleri, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılacak gençleri görüyorum. Göksel Hanım’a da gençlerin gözlerindeki bu ışıltıya sebep olduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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