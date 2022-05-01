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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp Alzheimer hastasını jandarma oğluna teslim etti

İHA

Kayıp Alzheimer hastasını jandarma oğluna teslim etti

Antalya’nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri şüphelenerek durdurduğunda kayıp olduğu belirlenen Alzheimer hastası adam, oğluna teslim edildi.
Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde jandarma ekipleri, dün saat 10.30 sıralarında devriye görevi esnasında üzerinde kimlik belgesi bulunmayan ve kendisini ifade edemeyen yaşlı bir erkek vatandaş bulundu. Yapılan araştırma sonucunda şahsın M.T. isimli Alzheimer hastası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda kayıp vatandaş oğlu A.T.'ye teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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