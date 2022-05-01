Aytemiz Alanyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından



Arslan: Malatya´yı yönetenler bu işi biraz daha sahiplenebilir

Mateos: Zor bir maç olacağını biliyorduk

Engin ANAK/ALANYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig´in 35´inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor´u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimizin ligdeki pozisyonu belliydi. Zorlandık ama negatif giden kazanamama dinamiğini kırdığımız için de mutluyum. Bugün takım arkadaşlarımız sahada ellerinden geleni yaptı. Diğer maçlarda çok net gol fırsatları yaratamamıştık ama bugün bunları yaratabildik. Her ne kadar top kaleye girmek istemese de bir şekilde galibiyetle ayrılıyoruz ve bu da bizi mutlu etti" dedi.

CİHAT ARSLAN: DEPLASMANA GİDİP GİTMEME KONULARINDA DAHİ RAHATSIZLIĞIMIZ VAR

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise "Derdim diyor sabrıma hayrandır. Biz sabır gösteriyoruz, çalışıyoruz. Genç oyuncuların üzerinde duruyoruz. Bundan sonra bizim yapabileceklerimiz noktalanmıştır. Artık yönetim kurulu, Malatya´yı yönetenler bu işi biraz daha sahiplenebilir. Küçümsemiyorum ama buraya gelirken personelimiz 2 bin 500 TL alınca bayram yaptık. Bu durumdayız. Deplasmana gidip gitmeme konularında dahi rahatsızlığımız var. Yarıştığımız yer Süper Lig. Bu tezatı ortadan kaldırmamız lazım. Alanyaspor´u da tebrik ediyorum. Güzel şehir, güzel takım. İyi bayramlar" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Felipe Sanchez Mateos'un açıklamaları

-Cihat Arslan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-05-01 19:05:13



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