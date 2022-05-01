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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mateos: “Top kaleye girmek istemese de galibiyet aldık”

İHA

Mateos: “Top kaleye girmek istemese de galibiyet aldık”

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından, “Her ne kadar top kaleye girmek istemese de bir şekilde buradan galibiyetle ayrılıyoruz ve bu da biziz mutlu etti” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor, Yeni Malatyaspor’u 21 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimizin ligdeki pozisyonu belliydi. Zorlandık ama negatif giden kazanamama dinamiğini kırdığımız için de mutluyum. Bugün takım arkadaşlarımız sahada ellerinden geleni yaptılar. Diğer maçlarda çok net gol fırsatları oluşturamadık ama bugün bunları başardık. Her ne kadar top kaleye girmek istemese de bir şekilde buradan galibiyetle ayrılıyoruz ve bu da biziz mutlu etti” diye konuştu.

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