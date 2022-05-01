Kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı 56 bin 750 dolar ve 2 bin 400 TL'sini dolandırıcılara kaptırdı

Antalya'da kendilerini cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu bir vatandaşın 56 bin 750 dolar ve 2 bin 400 TL'sini alan 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaatta bulunan yabancı uyruklu W.A.A.W kendisini ve kızını arayarak Emniyet görevlisi olarak tanıtan ve baskı altına alarak yönlendirmeleri sonucunda bankada bulunan hesabından 29 bin 750 doları havale ettiği, evine gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şahıslara ise 27 bin dolar ve 2 bin 400 TL vererek dolandırıldığını söyledi. Olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.P., İ.S., H.İ.G. ve A.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan incelemeleri sonucu benzer yöntemle dolandırıcılık suçlarından suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.