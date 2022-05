Başkan Ulutaş:" Kaş Belediyesi dünya turizmine verdiği hizmetin sorumluluğunu taşıyor "

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ramazan Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı.Başkan Ulutaş, Kaş Belediyesinin hizmetlerinin Türkiye’nin ve dünyanın her noktasından ilçeye gelenlerin izlenimlerine vesile olduğunu, o açıdan her çalışma arkadaşının mesuliyet taşıdığını söyledi.



Önce Kalkan Hizmet Birimi ve Ova kademe binasında hizmet veren personeliyle bayramlaşan Başkan Mutlu Ulutaş, ardından idari binadaki personelin de bayramını kutladı. Belediye Toplantı Salonundaki bayramlaşma programına, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.



Başkan Ulutaş burada yaptığı konuşmada, üç yıllık görev süresi içerisinde kendi sorumluluk alanında işini layıkıyla yapmaya çalışan personeline teşekkür ettiğini kaydetti.

Kaş Belediyesinin ilçenin en dinamik, en üretken ve en verimli kurumlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Ulutaş, “O yüzden sizlerle iftihar ediyorum. Hemen hemen tüm kamu kurumları, belediyeye taleplerini bildiriyor. Aktif hizmet yapan tüm birimlerimiz, her daim diğer kamu kurumlarına yardımcı oluyor. Hepsi kendi branşında, kendi kabiliyetinde, kendi sorumluluk alanı içerisinde çalışmalara emek veren imar, yazı işleri, insan kaynakları, hukuk, yani bütün birimlerimiz, burada hizmet vermeye çalışıyor. Müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, memurumuza, işçimize, hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Ulutaş, Kaş Belediyesinin hem hizmetlerini yürüttüğünü, çalışma standartlarını yükselttiğini hem de vatandaş memnuniyetini maksimize etmeye çalıştığını ve kendi çalışma alanlarını genişlettiğini belirtti.

2014 yılından sonra bütün şehir yasasıyla beraber tüm ilçeye hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Ulutaş, belde ve belediyelerden bir araya gelmiş ekibin, hizmetleri en iyi şekilde vatandaşlara, Kaş’ın her noktasına ulaştırdığını aktardı.

Başkan Ulutaş, bayramlaşma sırasında personeline bayram şekeri ve kolonya verdi.

