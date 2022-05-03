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Antalya’da Ramazan bayramını fırsat bilen dünyaca ünlü sahile koştu Konyaaltı sahilinde koşan vatandaşlar adeta hınca hınç doldurdu

İHA

Antalya’da Ramazan bayramını fırsat bilen dünyaca ünlü sahile koştu Konyaaltı sahilinde koşan vatandaşlar adeta hınca hınç doldurdu

Antalya’da Ramazan Bayramı’nın 2’nci günü vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar Akdeniz’in serin sularında serinleyerek sahil adeta hınca hınç doldurdu.
Turizm kenti Antalya’da Ramazan bayramını değerlendirmek isteyen vatandaşların tercih noktası dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu. Kilometrelerce uzanan sahil vatandaşların ve turistlerin akın etmesi ile adeta hınca hınç doldu. Sahile gelen birçok kişi denize girerek Akdeniz’in serin suyunda serinledi. Denizin ve kumun en çok tadını ise yine çocuklar çıkardı.
Bazı kişiler güneşlerken bazıları ise kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 27 dereceye yaklaştığı sahilde araç trafiği yoğunluğu da yaşandı. Sahile gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çocukların denizin içerisinde yer alan kayadan tehlikeli atlamaları ise devam etti. Birçok vatandaş ise paraşüde binerek ünlü sahili kuşbakışı izlemeyi tercih etti.
Antalya’da yaşayan Levent Kahraman, “Çok kalabalık yok ama misafirlerimizi gezdirmeye getirdik. Konyaaltı sahili Antalya’nın en güzel yerlerinden birisidir. Sezon bu yıl geç aldı” dedi.
Ayhan Işıkdoğan ise “Kalabalık var. Antalya hem sıcak hem güzel. Deniz daha soğuk. Havalar geç ısınınca sezon da geç aldı. Geçen yıl Nisan başlarında açılmıştı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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