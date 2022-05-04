Kepez Belediyesinden Ünsal'a konforlu yollar

Kepez Belediyesi, Ünsal Mahallesindeki yol yapım çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürdü.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ünsal Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, imar sorunlarını çözüme kavuşturmasıyla mahalledeki değişim ve dönüşüm süreci başlamıştı. Gecekondu yapılarının imar planı doğrultusunda kaldırılarak yerine modern bir yaşam alanı inşa edilen mahallede, konforlu ve güvenli yeni yollar açılıyor. Çalışmalar çerçevesinde ilk önce yol tespiti yapılıyor ardından iş makinesi ile tespit edilen yol düzleniyor. Zemine dolgu malzemesi ve asfalt malzemesi serilen yol asfalt dökümüne hazır hale getiriliyor. Ekipler, ilçenin 68 mahallesini konforlu yollarla buluşturmak için gece gündüz çalışıyor.

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