Kepez’in mini süpürgesinden dev temizlik

Kepez Belediyesi’nin filosuna kazandırdığı elle çekilir mini elektrikli yol süpürme makinesi temizlikte büyük kolaylık sağladı.

68 mahalle, cadde, sokak, park, kaldırım, yol ve orta refüj temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren Kepez Belediyesi, daha temiz bir ilçe için temizlik filosuna elle çekilir mini elektrikli yol süpürme makinesi kazandırdı. Mini süpürgenin elektrikli kullanımı sayesinde Kepez Belediyesi, temiz enerjinin de öncüsü oldu. Her türlü zemine ayak uyduran çevre dostu mini süpürge tasarruflu olması ve sessiz çalışması nedeniyle görenler tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor. Kepez Belediyesi filosunda bulunan mini elektrikli yol süpürme makinesi kaldırım, asfalt, çakıllı yol, çimenlik alan gibi her türlü zeminde çalışıyor. Güçlü çekim gücüyle kağıt, karton, kola kutuları, izmarit, sigara ambalajları, yapraklar, kırık cam parçaları, plastik ya da metal şişeler, hayvan pislikleri, demir parçaları ve benzer her türlü malzemeyi topluyor. Ergonomik, sağlam ve dayanıklı hortum vakum gücüyle emdiği malzemeyi doğrudan 240 litrelik çöp deposuna aktarıyor. Kepez Belediyesi hızı istenildiği gibi ayarlanabilen ve 12 santimetre yükseklikte kaldırıma çıkabilen mini süpürge ile daha temiz bir kepez için çalışmalarına devam ediyor.

