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(ÖZEL) Antalyasporlu Naldo: Nuri Şahin istikrarını sürdürürse çok başarılı olacak

DHA

(ÖZEL) Antalyasporlu Naldo: Nuri Şahin istikrarını sürdürürse çok başarılı olacak


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Brezilyalı defans oyuncusu Naldo, kontratının son senesinde ve Antalyaspor'da mutlu olduğunu söyledi. Naldo, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in takımın başına gelmesiyle takımın toparlandığını ve Şahin'in istikrarını sürdürmesi halinde çok başarılı olacağını söyledi.
Kariyerinde İspanya'da Espanyol, Getafe, Granada, İtalya'da Bologna, Udinese, Portekiz'de Sporting CP gibi takımların formalarını terleten Fraport TAV Antalyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Naldo, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilmezken, topladıkları puanlarla üst sıraları zorluyor. Sezona kötü sonuçlarla başladıklarını dile getiren Naldo, yaşanan teknik direktör değişimiyle takımın toparlandığını söyledi. Naldo, "Sezona kötü başladık ve sonrasında bir değişim yaşandı. Nuri Şahin'in göreve gelmesinden sonra takım toparladı ve bu durum saha sonuçlarına da yansıdı. 13 maçlık bir yenilmezlik serimiz var, üst üste galibiyetlerimiz var. Bu gücü gösterebildik. Takım da hem çalışmalarıyla, hem saha sonuçlarıyla bunu göstermiş oldu" dedi.
"YANAL İLE ŞAHİN'İ KIYASLAMAK DOĞRU OLMAZ"
Ersun Yanal ile Nuri Şahin'in kıyaslanmasının doğru olmayacağını belirten başarılı stoper, Şahin'in kariyerinde büyük takımların olduğuna dikkati çekti. Naldo, "Çünkü ikisinin de zaferleri var. Nuri Şahin'in tek farkı oyunculuktan teknik ekibe geçiş yapması oldu" diye konuştu.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in oyuncu olarak çok büyük bir kariyere sahip olduğunu söyleyen Naldo, teknik direktör olarak istikrarını sağlaması durumunda çok başarılı olacağını belirtti. Naldo, "Nuri Şahin, büyük takımlarda oynamış bir oyuncuydu. Buraya bu şekilde geldi. Ardından hoca olarak devam ediyor ve baktığımızda da şu ana kadar Türkiye'de sağladığı başarısını devam ettirir, istikrarını sağlayabilirse ki ben onun da olacağını düşünüyorum, yine aynı oyunculuk kariyerinde olduğu gibi çok başarılı bir hoca olacak" dedi.
"BEN BURADA MUTLUYUM"
Sözleşmesinin son senesinde olduğunu vurgulayan Naldo, şöyle konuştu:
"Bu sene kontratım bitecek ama ben burada çok mutluyum. Ailem de burada ve buraya yeteri kadar adapte oldu. Artık bu saatten sonra hem becerimin hem de kulübün yapacakları görüşmeler sonucunda verilecek olan bir karara bağlı. Bunun dışında şu anda bir yorum yapmam doğru olmaz."
"TÜRK FUTBOLU FAYDA GÖRÜR"
Gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak yeni yabancı kuralıyla alakalı kırmızı-beyazlıların tecrübeli stoperi, "Türk futbolu için iyi gibi duruyor. Ama biz yabancılar için de sıkıntılı bir durum. Yabancılar, sahada bir kişi eksik kalacak. Sonuç olarak Türk futbolunun fayda göreceğini umuyorum. Öyle olmasını diliyorum" dedi.
"MESSİ, RONALDO VE NEYMAR ZORLADI"
Neymar, Cristiano Ronaldo ve Messi'nin futbolculuk kariyerinde kendisini en çok zorlayan oyuncular olduğuna dikkati çeken Naldo, Türkiye'de ise bu ismin bir dönem takım arkadaşı olan Adis Jahovic olduğunu ifade etti. Naldo, "Beni en çok zorlayan oyuncular İspanya'da Espanyol forması giyerken Messi, Getafe'de oynarken Cristiano Ronaldo oldu. Bu oyuncular beni çok zorladı. Brezilya'da Cruziero'da oynarken de Neymar'a karşı çok zorlanmıştım. Türkiye'de ise Adis Jahovic'e karşı zorlandım" diye konuştu.
EN SEVDİĞİ YEMEK; DÖNER
Futbolu bıraktıktan sonra kafasında çok fazla fikrin yattığını vurgulayan Naldo, kendisine en yakın duran durumun menajerlik olduğunu belirtti. Naldo, Fraport TAV Antalyaspor'da en iyi anlaştığı oyuncuların Fredy, Fernando ve Luiz Adriano olduğunu söyledi. Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en sevdiği yemeğin de döner olduğunu dile getirdi.
NALDO'NUN ANTALYASPOR PERFORMANSI
Son 2 sezondur Antalyaspor formasını terleten Naldo, 69 kez kırmızı beyazlıların formasını sırtına geçirirken toplamda 6 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu sezon 33 kez Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla yeşil zemine çıkan Brezilyalı oyuncu 3 kez gol sevinci yaşadı. Naldo, 2 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkarken, kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Naldo antrenman detayları
Naldo'nun ısınma çalışmaları detay
Naldo'nun açıklamaları
Genel detaylar
HABER: Adem AKALAN-KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA,(DHA) - DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-05-04 10:33:06

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