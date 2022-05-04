ATB Nisan ayı hal endeksini açıkladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), nisan ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2022 Nisan ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Nisan ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 42.40 ve sebzede yüzde 40.68 artarken, meyvede ise yüzde 29.66 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste yüzde 7.02, sebzede yüzde 8.15 ve meyvede ise yüzde 14.55 azaldı.

Nisan ayında miktar endeksleri domateste aylık olarak rekor artış gösterirken, yıllıkta ortalama bir azalış gösterdi. Sebze işlem miktarında ise aylık değişim rekor artış gösterirken, yıllıkta ortalama bir azalış gösterdi. Meyve işlem miktarı endeksinde ise aylık değişim rekor azalış gösterirken, yıllık değişim ortalama bir azalış gösterdi.



Domateste artış

Fiyat endekslerine bakıldığında domates, geçen yılın nisan ayına göre (yıllık) yüzde 198.72 artarken, bu artış son 7 yılın nisan ayı, açık ara yükseliş rekoru oldu. Nisan ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 8.15’lik azalışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 154.05 arttı. Bu artış, son 7 yılın en yüksek nisan ayı artışı olarak kayda geçti.

Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 14.55’lik azalışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 70.15 artış gösterdi. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, nisan ayında yüzde 42.40 artarken, işlem fiyatı endeksi ise aylık yüzde 7.64 arttı. Son 4 yılın nisan ayları endekslerinde miktarda, rekor artış yaşanırken, fiyatta ortalama artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Nisan ayında yüzde 40.68 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 8.01 azaldı.



Meyve işlem endeksi

Son 4 yılın nisan ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, ortalama civarında gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, nisan ayında yüzde 29.66 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 44.07 artış gösterdi. Son dört yılın nisan ayları dikkate alındığında meyve miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, miktarda rekor azalış ve fiyatta ise rekor artış olarak gerçekleşti.

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