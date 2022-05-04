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Aspendos Arena'nın tahliye kararı kesinleşti

DHA

Aspendos Arena'nın tahliye kararı kesinleşti


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir dönem Aspendos Antik Tiyatro'da gösteriler yapan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun 1300 metrekarelik sahnesi ve 5 bin kişi kapasitesiyle 2008'den beri gösterilerini sahnelediği, mahkemenin yıkım kararı verdiği Aspendos Arena'nın tahliyesine yönelik dava, mülk sahibi lehine onandı. Kararın onanmasıyla icra dairesi, tahliye sürecini başlattı. 
Serik ilçesinde 2008 yılına kadar Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemleri nedeniyle gösterilerini durdurdu. O dönem Aspendos Antik Tiyatro'ya yakın bölgede; Hüseyin Avni Aykol'a ait, kiralanan 25 dönümlük alanda Aspendos Arena kuruldu. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun geçici olarak inşa edilen gösteri merkezinin 2017'de yıkımına karar vermesiyle arazi sahibi Aykol, tahliye davası açtı sonra da Anadolu Gösteri Eğitim Turizm Animasyon Organizasyon Prodüksiyon ve Danışmanlık şirketi, arazi sahibi ve Serik Belediyesi'nin dahil olduğu hukuki süreç başladı.
İLK KARAR ÜST MAHKEMEDEN DÖNDÜ
Hüseyin Avni Aykol'un açtığı tahliye davasının görüldüğü Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, 2018'de şirketin araziden tahliyesine karar verdi. Üst mahkemeye yapılan itiraz sonrasında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını kaldırdı ve yeniden görülmek üzere geri gönderdi.
İKİNCİ TAHLİYE KARARI ONANDI
Yeniden görülen davada, Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021 yılının sonlarında verdiği 2'nci kararda, arazinin tahliye edilmesi ve boş olarak davacıya teslimine hükmedildi. Firmanın 27 Mayıs 2017 tarihli kira akdinin yenilenmiş olduğunun tespiti talebi de reddedildi. Firma, tahliye kararına karşı yeniden üst mahkemeye itiraz etti.
KESİNLEŞME ŞERHİ AÇIKLANDI
Kiracı firmanın Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kiralananın tahliyesine ilişkin kararını değerlendiren Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi, itirazı reddetti. Üst mahkemenin ret kararıyla Aspendos Arena'nın bulunduğu araziden Anadolu Gösteri Eğitim Turizm Animasyon Organizasyon Prodüksiyon ve Danışmanlık şirketinin tahliyesi kesinleşti. Mahkeme, kararla ilgili kesinleşme şerhini de açıkladı.
TAHLİYE SÜRECİ BAŞLATILDI
Davacı Aykol'un avukatı Bengünil Işık, 2018 yılında başlayan tahliye davası sürecinin üst mahkemeye yapılan itirazın reddiyle birlikte Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin, firmanın taşınmaz üzerindeki yapıları kaldırarak, mülk sahibine iadesine kesin olarak karar verdiğini açıkladı. Tahliye kararının kesinleşmesi sonrasında icra takibine geçildiğini belirten Işık, yetkili icra dairesince tahliye süreci ve işlemlerinin başlatıldığını, üzerindeki yapılar sökülerek arazinin en kısa süre içinde mülk sahibine teslim edilmesini beklediklerini söyledi.
Mülk sahibi Hüseyin Avni Aykol ise 2008'de Aspendos Antik Tiyatro'nun bakım onarıma girmesi sonrasında arazisini rica üzerine kiraya verdiğini, sonraki yıllarda çıkan anlaşmazlık sonucu başlayan yargı sürecinde tahliye davalarını kazandığını kaydederek, "Bir an önce yerimin boşaltılarak, bana teslimini bekliyorum. Sonrasında da tarım alanı olarak kullanacağım" dedi.
KAÇAK YAPILAR NEDENİYLE MÜHÜRLENMİŞTİ
Öte yandan Serik Belediyesi ekiplerince Ekim 2019'daki 3'üncü derecede arkeolojik sit alanındaki Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nde yapılan denetimde de imara aykırı uygulamalar inşa edildiğinin tespiti üzerine yıkım kararı ve idari para cezası verildi. Gösteri merkezi, 2020'de Serik Belediyesi'nce mühürlendi. Hem para cezası hem de mühürlenme işlemlerinin iptallerine karşı açılan davalar, Antalya idare mahkemelerince reddedildi. Bu kararlara karşın üst mahkeme Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itirazlar da reddedilerek yıkım ve para cezaları kesinleşti.
FİRMA SAHİBİNE PARA CEZASI
Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arazinin 20 bin 842 metrekarelik kısmının Aspendos Arena Gösteri Merkezi yapılmak suretiyle toprağın doğal yapısını bozduğu tespit edilen firma sahibine, 5403 sayılı 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu' kapsamında 454 bin 814 TL idari para cezası da düzenlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-05-04 10:42:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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