Antalya'da hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

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Antalya'nın Finike ilçesinde 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yuvalı Mahallesi'nde yaptıkları devriye kontrollerinde hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan K.G.'yı yakaladı. İşlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

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