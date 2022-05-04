Antalya'da uyuşturucu ticareti:3 gözaltı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi'ne bir grubun uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüpheli R.D, M.D, ve Y.D'nin otomobillerine düzenlenen operasyonda 8 gram eroin maddesi ve 1 adet bong ele geçirildi. Jandarma Trafik timlerince araç sürücüsüne 854 TL'de idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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