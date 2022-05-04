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Antalya’da evin bahçesine giren domuz ev sahibini neye uğradığını şaşırttı Yola fırlayan iki yavru domuz, araçların altında kalma tehlikesi geçirdi

İHA

Antalya’da evin bahçesine giren domuz ev sahibini neye uğradığını şaşırttı Yola fırlayan iki yavru domuz, araçların altında kalma tehlikesi geçirdi

Antalya’da yaban domuzu bir evin bahçesine girdi, yanı başından geçen domuzu gören ev sahibi neye uğradığını şaşırdı. Bir başka görüntüde ise caddeye fırlayan iki yavru domuz araçların altında kalma tehlikesi geçirdi.
Antalya’da çekilen domuz görüntüleri sosyal medyada vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kepez ilçesinde iki yavru domuz caddeye fırlayıp seyir halindeki araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Domuzları fark eden sürücüler araçlarını kontrollü sürüp ikaz lambalarını açtı.
Kaş ilçesinde ise yetişkin bir yaban domuzu, vatandaşın evinin bahçesine girdi. Neye uğradığını şaşıran ev sahibi, hemen yanı başından geçen domuzu cep telefonuyla kayda aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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