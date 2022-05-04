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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu

DHA

Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu


Mehmet ÇINARMithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side Antik Kenti'ndeki bir gece kulübünün kendisine ait özel mülk içinde kalan ve Apollon Tapınağı'nın bulunduğu kazı alanına açılan tarihi kalıntıları kapı olarak kullanması nedeniyle Side Müze Müdürlüğü, işletmeci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Manavgat´ta her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, denize sıfır Side Antik Kenti'nde M.S. 150'li yıllarda kurulan Roma tapınağı olan Apollon Tapınağı'nın hemen yanındaki özel mülkte 2 Mayıs akşamı 'Apollon' isimli gece kulübü açıldı. Side Müze Müdürlüğü denetiminde Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı başkanlığında kazı çalışmalarının da sürdüğü alanla sınır olan özel mülkte açılan gece kulübünün giriş kapısı olarak tarihi kalıntıların kullanılması tartışmalara yol açtı. Yunan ve Roma müzik, uyum ve ışık tanrısı Apollon'a adanmış tapınağın yanındaki özel mülkte açılışı yapılan gece kulübüne müşteriler, giriş kapısı olarak kullanılan tarihi kalıntıların önünde kurulan x-ray cihazından geçerek içeri girebildi. Girişe, işletme sahipleri tarafından özel ışıklandırma da yapıldı.
Antik kentten sorumlu Side Müzesi Müdürü Özay Özgür, işletme sahiplerinin uygulamasının tamamen usulsüz olduğunu söyleyerek uyarılarda bulunduklarını, bir arkeolog gönderdiklerini ve olayla ilgili kolluk kuvvetlerine haber verdiklerini söyledi. Özgür, kapının bu şekilde kullanımına izin verilmeyeceğini de dile getirdi.
Olayla ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu ise böyle bir görüntüye kesinlikle izin verilemeyeceğini kaydetti.
Daha önce restoran olarak kullanılan ve son olarak gece kulübüne dönüştürülen yerin işletmecisi Yasin Tüzel ise şunları söyledi:
"25.02.2021 tarih ve 11945 sayılı karar göre bu parseldeki koruma ve gezi güzergahı planı onaylı olup, amacı Apollan ve Athena tapınaklar bölgesine gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin onaylı projedeki kapılardan girerek, özel mülkiyet içinde yer alan eserlerin sergilenmesi ve tapınak bölgesinin kamuya açık gezilmesi sağlanmaktadır. Bu özel mülkiyetin içindeki tüm eserler özel mülkiyet sahibine zimmetli olup korunması ve sergilenmesi özel mülkiyet sahibi tarafından yapılarak tapınaklar bölgesinin devamının gezilmesi sağlanmaktadır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINARMithat ABAKAN
2022-05-04 14:10:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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