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Yangın çıkan evdeki 2 çocuğu, komşular kurtardı

DHA

Yangın çıkan evdeki 2 çocuğu, komşular kurtardı


Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuğun olduğu evde yangın çıktı. Dumanlar arasında kalan çocukları, komşular evden çıkardı. İş dönüşü evinden dumanlar yükseldiğini gören anneleri gözyaşı dökerken, çocukları ise hastaneye götürüldü.
Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'ndeki 5 katlı evin 1'inci katındaki dairede, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında, evdeki Muhammet (3) ve Mustafa (5) Sasullu'yu komşuları dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 2 çocuk, sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada işten dönen anne Ümit Sasullu ve anneanne Vahide D. ise dumanları görünce gözyaşı döktü. Çocuklar ambulansa alınırken, anneanneleri baygınlık geçirdi.
Ümit Sasullu, "Evden çıkan dumanları görünce ne yapacağımı şaşırdım. Tek düşündüğüm çocuklarımdı. Onları da komşularım kurtarmış" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-05-04 17:28:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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