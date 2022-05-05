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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İHA

Evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir evden çamaşır makinesi, elektrik kablosu, televizyon ve kaynak makinesi çalan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayabaş Mahallesi'nde 30 Nisan Cumartesi günü S.A. isimli şahsa ait 1 adet çamaşır makinesi, 100 metre elektrik kablosu, 1 adet televizyon ve 1 adet kaynak makinesinin çalınması olayı ile çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada hırsızlık olayı şüphelisinin H.E. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.
Olay ile ilgili adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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