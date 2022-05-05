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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnteraktif Çilek E- Çalıştayı kitap oldu

İHA

İnteraktif Çilek E- Çalıştayı kitap oldu

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen İnteraktif Çilek EÇalıştayı kitap oldu. Üretimden tüketime çileğin yolculuğunu anlatan, hastalıklardan yeni teknolojilere, ekonomisinden ticaretine kadar çok sayıda konunun bilimsel yaklaşımlarla incelendiği kitap, çilekle ilgilenenler için el kitabı niteliğinde. Kitaba, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün internet sitesinden ulaşılabiliyor.

“Çilek üretimi artıyor”
ATB ve ATAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, dünyada ve Türkiye’de tüketimi her geçen gün artan çileğin, Türkiye’nin bir çok yerinde yetişebildiğini belirtti. Türkiye’nin dünya çilek üretiminde yüzde 5.5'1ik pay ile 4’üncü sırada yer aldığını kaydeden Çandır, son 5 yılda çilek üretim kapasitesini artıran Türkiye’nin dünya çilek ihracatında 12’nci sıraya yükseldiğine dikkat çekti. Türkiye’de dekarda ortalama 3 ton olan çileğin verim değerlerinin artması için yetiştiriciliğin bilinçli yapılması, modern üretim teknikleri ve topraksız yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gerektiğine işaret eden Çandır, hazırlanan kitabın çilekle ilgilenenler için yol gösterici olacağını kaydetti. Yaş sebze ve meyve üretimi ve ihracatıyla öne çıkan Antalya’nın, Türkiye çilek üretim alanlarının yüzde 7'si, üretim miktarının ise yüzde 9'una sahip olduğunu belirten Çandır, “Antalya'da kıyı ve yayla kesimlerinde uygun çeşitlerin, uygun üretim teknikleriyle yetiştirilmesi ve dış pazar isteklerine uygun üretim planlamaların yapılmasıyla çilek üretimi ve ihracatı hızla artacaktır” dedi.

“Çilek üretimine yol gösterecek”
Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, ATB ve ATAK işbirliğinde 16 19 Kasım 2021 tarihleri arasında İnteraktif Çilek EÇalıştayı düzenlediklerini, çalıştayın akademisyenler, uzmanlar, araştırmacılar ile çok sayıda üretici ve tüketicinin katılım sağladığı çalıştayın 4 gün ve 8 oturum şeklide online gerçekleştiğini anımsattı. 10 farklı üniversiteden akademisyenlerin katıldığı, 25 bildirinin sunulduğu çalıştayda, çileğe dair A'dan Z'ye birçok konunun tartışıldığını belirten Karaca, çalıştayda gündeme gelen bilgiler, konuşmalar ve raporlar ile tüm paydaşların ortak görüşüyle yapılan çilek sektörü mevcut durum analizi, sorunları ve çözüm önerilerinin Çilek kitabında yer aldığını kaydetti. Karaca, kitapta yer alan bilgilerin çilek üretiminin ekonomik, etkin ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirterek, sektör için yol haritası niteliğinde olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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