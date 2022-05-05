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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO’dan turizm çalışanlarına uluslararası belge

İHA

ATSO’dan turizm çalışanlarına uluslararası belge

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO ) bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSOMESEM) faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni sezon öncesi açılan sınavlarda başarılı olan otel çalışanlarının uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgeleri törenle verildi.
Törene ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin, ATSO MESEM Müdürü Tolga Cenk Türk, Lonicera Otel Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sipahioğlu, Eğitim Müdürü Orhan Kutluca, Ali Bey Club Otel Genel Müdürü Kerem Kutbay, Ali Bey Resort Otel Genel Müdürü Fatma Şahin, İK Müdürü Metin Tolunay ve otel çalışanları katıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında yürütülen işbirliği çerçevesinde turizm sektörünün geliştirilmesine destek olmak, nitelikli işgücünün yaygınlaştırılması ve turizm sektörünün hizmet kalitesini artırmak amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ve ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSOMESEM) arasında 17 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan “Turizm Sektörü Belgelendirme Hibesi Protokolü” bünyesinde, ATSO MESEM’in 24 bin Avro hibe almaya hak kazanarak projeyi, 31 Ocak 2022 tarihinde başarılı şekilde tamamladığını bildirdi.

“Hizmet kalitesi arttı”
Sınavlarda başarılı olan 165 turizm çalışanının uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesi aldığını belirten Şahin, Covid 19 pandemisi nedeniyle turizm ve yiyecek içecek sektörünün çok zor dönemden geçtiğini hatırlatarak, ATSO MESEM’in bu dönemde yaptığı çalışmalar ile turizm sektörünün insan kaynağını niteliğinin geliştirilmesine ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağladığını ifade etti.
Sınavların Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası hibe desteği ile gerçekleştirildiğini, konaklama tesisleri ve çalışanlarının sınav ve belge bedeli ödemediğini belirten Şahin, Alanya’da bulunan bir otelin çalışanlarından Aşçı S4, Servis Görevlisi S3S4 ve Bar Görevlisi S4 mesleklerinde sınava katılan 49 kişiden 38 kişinin; Ali Bey Club ve Ali Bey Resort Otellerinden ise sınavlara katılan 31 kişiden 28 kişinin başarılı olarak mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını bildirdi.

“Otelciler memnun”
Lonicera Otel Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sipahioğlu, Alanya bölgesinde en fazla mesleki yeterlilik belgesine sahip otel olduklarını belirterek, tüm çalışanlarına kademeli olarak uluslararası geçerliliğe sahip bu belgeyi aldıracaklarını söyledi. Sipahioğlu, ATSO MESEM’in turizm alanında gerçekleştirmiş olduğu mesleki yeterlilik belgelendirme çalışmalarının sektörde çalışanlarının niteliklerinin geliştirilmesi, müşteriye sunulan hizmet kalitesinin artmasına destek sağladığının altını çizdi.
Ali Bey Club Otel Genel Müdürü Kerem Kutbay ve Ali Bey Resort Otel Genel Müdürü Fatma Şahin de turizm sektöründe hizmet üreten çalışanların mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları ile otel çalışanlarının uluslararası belgeye sahip olduğunu, çalışanların beceri ve yetkinliklerinin bu belgelendirme sınavları ile geliştirildiğini tüm çalışanların bu belgeyi almalarını otel yönetimi olarak desteklediklerini ve belgelendirme sisteminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

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