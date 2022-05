Yörük Türkmen Festivali başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Yörük Türkmen Festivali, 6 Mayıs Cuma günü yörük göçü ile başlıyor. 3 gün sürecek festivalde yörük kültürü tüm yönleriyle yaşatılacak. Dans toplulukları ve yerel sanatçıların yanı sıra Musa Eroğlu, Kubat ve Zara’nın da konser vereceği festivale katılmak isteyenler için toplu taşıma araçları şehrin farklı noktalarından iki saatte bir festival alanına ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nde Türk dünyasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 678 Mayıs tarihleri arasında Antalya, Türkiye ve yurt dışından binlerce Yörük’ü buluşturacak festival için son hazırlıklar sürerken, Başkan Muhittin Böcek, uluslararası boyutta geniş bir katılımla düzenlenecek festivale tüm Antalyalıları davet etti.



“Renkli etkinlikler”

Aksu İlçesi Solaklı Mahallesi At Çayırı Mevkii’nde yaklaşık 400 dönüm alan üzerine kurulan festival alanında 3 gün boyunca bir kültür şöleni yaşatacak olan Yörük Türkmen Festivali, 6 Mayıs Cuma günü 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Karaalioğlu Parkı’na kadar Yörük Göçü Yürüyüşü yapılacak. Aynı gün saat 14.00’te ise festival alanında etkinlikler başlayacak. Festivalde 3 gün boyunca atlı cirit gösterisi, at üstünde güreş, savaş oyunları, okçuluk gösterileri ve halk oyunları yer alacak.



“Festival alanına ücretsiz ulaşım”

29 ülke, il ve ilçe belediyeleri, dernekler ve kooperatiflerin katılımıyla zenginleşecek festivalde bin yıldır Anadolu’yu yurt edinmiş, köklü bir geçmişe sahip olan Yörük kültürü tüm yönleriyle yaşatılacak. Festivale katılmak isteyenler için sabah 09.00’dan itibaren her iki saatte bir UncalıExpo, LimanExpo, DöşemealtıExpo ve Büyükşehir BelediyesiExpo hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanacak. Festival alanından da saat 13.00’ten itibaren her iki saatte bir dönüş için araç kalkacak. Son dönüş aracı, festival alanında gerçekleşecek son ekinliğin ardından hareket edecek.

