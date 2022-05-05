Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları

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Alanyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan yeşilturunculu ekip antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.

7 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak.

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