Turizmde bayram doluluğu yüzde 80'e ulaştı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) SON iki yıldır pandemideki kısıtlamalar sebebiyle durgun geçen turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nda nefes aldı. Bu bayramda Akdeniz ve Ege'de otellerdeki doluluk oranları yüzde 80'i buldu. Turizmciler, tatilin kısa süreli olması ve yağışlı hava nedeniyle beklenilen düzeydeki yüzde 90 ve üzeri dolulukların gerçekleşmediğini açıkladı.

Bu yıl 24 Mayıs tarihlerinde hafta sonu cumartesi günüyle de birleşerek 5 günlük tatil imkanının olduğu Ramazan Bayramı'nda, Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere turizm destinasyonlarında sevindirici düzeyde bir hareketlilik yaşandı. Memleket ve aile ziyaretleri kapsamında şehir değişikliği yapanlarla birlikte 2 milyon civarında kişinin seyahat ettiği tahmin edilen 5 günlük tatilde, Akdeniz ve Ege sahillerindeki otellerdeki doluluk oranlarının ortalama yüzde 7080 civarında oluştuğu kaydedildi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye genelinde gerek Ege gerekse Akdeniz'de bayram sürecinin hareketli geçtiğini belirterek, "Son iki yıldır insanlarımız pandemiden dolayı tatile çok istediği şekilde çıkamıyordu. Bu bayramda pandeminin etkisini kaybetmesi ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla taleplerde yoğunluk oluştu. Bayram tatili akabinde de haziran ayı itibarıyla iç pazar hareketliliğinin yeniden artmasını bekliyoruz. Yurtdışından da İngiltere, Avrupa ve Doğu Avrupa'dan mayıs ortası itibarıyla talebin yükselmesini bekliyoruz. Bayramda bölgesel olarak Ege, Akdeniz sahillerinin yanı sıra Kapadokya, MardinDiyarbakır, Karadeniz kültür turlarına da katılımlar oldu" dedi.

'DOLMASINI BEKLİYORDUK'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bayramda daha çok sanatçılı tesislerde yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Genel olarak baktığımızda ise otellerde yüzde 7080 oranlarında doluluklara ulaşıldı. Herhalde tatilin kısa olmasının etkisiyle beklenilen düzeye ulaşmadı. Dolmasını bekliyorduk, özellikle de Ege ve Akdeniz'in ama yüzde 70-80'lerde kaldı. Tatil süresinin hem kısa oluşu hem de muhtemelen havanın yağmurlu olacak görünmesinin de etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ramazan ayı başlarında aldığımız talep bayram yaklaştığında azaldı" diye konuştu.

'RUSYA OLMADAN BU İŞ OLMAZ'

Yurt dışı turizmi açısından ise başta İngiltere ve Avrupa pazarının iyi gittiğini dile getiren Atmaca, "Ama Rusya olmadan bu iş olmaz. Rusya'dan da 67 Mayıs'tan itibaren Rusya'nın resmi hava yolu şirketi Aeroflot'un İstanbul ve Antalya direkt uçuşları başlıyor. Şu an sayı çok düşük ama uçuşlar arttıkça gelecek turist sayısının da artmasını bekliyoruz. Avrupa pazarı da gayet iyi gidiyor. Ama ana pazarımız Rusya'da savaş ortamının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz" dedi.

'AVRUPA'DAN DA TURİZM HAREKETLİLİĞİ VAR'

Son iki yılın en hareketli bayram dönemini yaşadıklarını açıklayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, "Genelde yüzde 80'lere yaklaşan bir doluluk oranını yakalamış olduk. Bu da iç pazarın hareketlenmesi açısından bizim için sevindirici. Bu dönemde iç pazar bizim çok önemli ve ana pazarlarımızdan. Avrupa'dan da turizm hareketliliği var. Özellikle Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika bu pazarlarda da turizm hareketliliği başladı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-05-05 15:19:59



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