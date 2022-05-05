Manavgat Belediyesi’nden Perakende ve Denizkent’e park

Manavgat Belediyesi, ‘Her Mahalleye Bir Park’ projesi bünyesinde Perakende ve Denizkent mahallelerinde park yapım çalışmasını tamamladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların gönüllerince oynayabileceği parkı kısa sürede tamamlayarak hizmet sundu. Ayrıca park içerisinde bölge sakinlerinin spor yapmasını sağlamak amacıyla spor aletleri de konuldu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm mahallelerde yaşayan çocukların ve vatandaşların sosyal yaşam alanlarına katkı yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Başkan Sözen, “Her Mahalleye Bir Park projemiz ile hem çocuklarımıza gönüllerince eğlenebileceği bir alan sunuyoruz hem de vatandaşlarımızın soluk alabileceği alanları hizmete sunmuş oluyoruz. Park yapımı çalışmalarımızı, bu bilinçle sürdürmeye devam edeceğiz. Parkımız, bölge sakinlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.

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