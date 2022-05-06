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Antalya'da genç çiftçiden anlamlı davranış Yolda bulduğu 700 TL'yi polise teslim etti

İHA

Antalya'da genç çiftçiden anlamlı davranış Yolda bulduğu 700 TL'yi polise teslim etti

Antalya'da genç çiftçi, halde, yol ortasında bulduğu 700 TL'yi sahibinin bulunması için polise teslim etti.
Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Yılmaz Metin(25) Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’ne topladığı kabakları kamyonetiyle getirdi. Ürünü dökeceği yerde beklemeye başlayan Metin, yolda banknotların rüzgarla savrulduğunu gördü. Aracının inen Metin, savrulan 100 TL’leri topladı ve daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Hüseyin Yılmaz Metin, parayı polise verdi. 700 TL’yi tutanakla teslim alan polis, sahibini bulmak için çalışma başlattı.
"Paralar savruluyordu"
Miktarı küçük olan paranın, düşüren kişi için önemli olabileceğini dile getiren Metin, “Hale kabak getirdim ve sıramı beklemeye başladım. Yolda bir anda paraların rüzgarla etrafa savrulduğunu gördüm. İndim hepsini topladım ve 700 TL çıktı. Sahibine ulaşılması için hemen polisi aradım. Belki bu paraya düşüren kişinin çok ihtiyacı vardı. Miktarı çok değil ama yine de sahibine ulaşması önemli. Ben insanlık görevimi yaptım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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