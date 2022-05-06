Çevreci çift cinayetinin 5'inci yılında 'azmettirici' iddiası sürüyor



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve 9 Mayıs 2017'de yaşadıkları dağ evinde öldürülen Ali Ulvi (61) ve Aysin Büyüknohutçu (61) çifti için 78 Mayıs'ta, 'Kayıplarının 5'inci yılında azmettiriciler hala yargılanmadı. Söz veriyoruz adalet sağlanıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz' sloganıyla anma programı düzenlenecek.

Finike'de binlerce sedir ve kızılçam ağacının yanı sıra yabani hayvanların yaşam alanı da olan bölgede Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş Ocaklarıyla Mücadele Platformu Sözcüsü Ali Ulvi Büyüknohutçu tarafından, 50 köylünün de müdahil olduğu dava açıldı. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne açılan davada, bir mermer ocağı firmasına verilen 'ÇED Gerekli Değildir' raporu ve maden arama izin belgesi iptal edildi. İptal kararına yapılan itiraz da Danıştay tarafından 2017'nin Nisan ayında reddedildi ve mermer ocağı kapatıldı.

KAPATMA KARARI SONRASI CİNAYET

Bölgede 13'ü bulan mermer ve taş ocaklarına karşı 5-6 yıldır mücadele veren Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti, emsal olarak niteledikleri bu Danıştay kararından 25 gün sonra, 9 Mayıs 2017'de Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde silahlı saldırıda öldürüldü. Sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormandaki mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan çiftin katil zanlısı Ali Yamuç, olaydan bir gün sonra yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MERMER OCAKLARINI AZMETTİRİCİ GÖSTERDİ

Ali Yamuç, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan 'Çirkin' lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL'sini ödediğini söyledi. Yamuç, savcılık ve mahkemedeki bu ifadesinden sonra cezaevinde yazdığı iddia edilen ve daha sonra tutuklanan eşi Fatma Yamuç'un üzerinde ele geçirilen bir mektupta ise başka bir mermer ocağının sahibini suçladı.

'BANA VAAT ETTİĞİNİZ ÖDEMEYİ YAPIN'

Soruşturma dosyasında da yer alan mektupta, "Anlaşıp konuştuğumuz gibi eğer 10 gün içerisinde 100 bin TL parayı eşim olan (Fatma Yamuç'a) vermez iseniz Ali Ulvi ve eşi Aysin Küçüknohutçu (Büyüknohutçu) cinayetinden en az benim kadar sorumlu olursunuz. Bana vaat ettiğiniz ödemeyi yapın. Aksi takdirde mahkeme gününde isminizi savcılığa altın harflerle yazdırmaktan zevk duyarım. Benim başımı yaktınız, 'Öldür paranı hemen vercez' diye vaatlerde bulunup, neyi bekliyorsunuz? 10 gün içerisinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun. O kadar, yakarım" ifadeleri yer aldı.

KATİL ZANLISININ ŞÜPHELİ İNTİHARI

Güvenlik gerekçesiyle Elmalı'dan Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Ali Yamuç'un, 20 Eylül 2017'de intihar ettiği açıklandı. Alanya Savcılığı'nın hazırladığı rapora göre, Ali Yamuç'un kaldığı koğuştaki diğer hükümlü ve tutuklular kahvaltıya gittiği sırada kendisinin koğuşta kaldığı, tuvalette eşofman lastiğiyle kendini astığı belirtildi. Ali Yamuç'un şüpheli görülen intiharı sonrasında Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava sürecinde, olaydan bir hafta sonra tutuklanan Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç, 2018 yılında serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN DERİNLEŞTİRİLMESİ İSTENDİ

Çiftin 3 kızından Emine Büyüknohutçu, cinayetin ardında azmettirici olduğuna dair Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'na azmettiriciler yönünden soruşturmanın derinleştirilmesi için başvurdu. Savcılık ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Savcılığın kararına Büyüknohutçu ailesi, Elmalı Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme, savcılık kararını onadı ve itirazı reddetti.

Cinayetin üstünün örtülmek istendiğini belirten Emine Büyüknohutçu, azmettiriciler yönünden yeni soruşturma yapılmadığını, dosyanın tamamen kapatıldığını söyledi. Büyüknohutçu, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi´ne taşıyacaklarını açıkladı.

İKİ GÜNLÜK ANMA PROGRAMI

AysinAli Ulvi Büyüknohutçu çifti, ölümlerinin 5'inci yılında Finike ve Antalya'da düzenlenecek programlarla anılacak. Anma programı için hazırlanan afişlerde, şu ifadeler yer aldı:

"5 yıl önce katledildi. Dava süreci iyi işlemedi ve cinayetin azmettiricisi yargılanmadı. Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu cinayeti 5'inci yılında hala aydınlatılmadı. Adalet yerini bulmadı. Bu davanın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması hepimizin boynunun borcu ve insani bir sorumluluktur. İşte bu yüzden, öldürülmelerinin 5'inci yılında dostlarımız Aysin ve Ali Ulvi'nin anı ve mücadelesini yaşatmak üzere herkesi yaşamı savunmaya çağırıyoruz. Kayıplarının 5'inci yılında azmettiriciler hala yargılanmadı. Söz veriyoruz, suçlular yargılanıncaya, adalet sağlanıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz."

MEZARLARI VE ÖLDÜRÜLDÜKLERİ EVE GİDECEKLER

İstanbul'dan Kadıköy, Şişli ve Avcılar ile İzmir'den 6 Mayıs günü akşam saatlerinde ücretsiz otobüslerin de kaldırılacağı anma programı kapsamında 7 Mayıs Cumartesi günü Muratpaşa ilçesi Andızlı Mezarlığı'nda çiftin mezarları ziyaret edilecek ve açıklama yapılacak. Aynı gün saat 17.30'da ise çiftin öldürüldüğü Finike ilçesi Kızılcık mevkiindeki evlerine gidilerek karanfil bırakılacak. 8 Mayıs günü ise Muratpaşa Belediyesi'nce çift adına yaptırılan Büyüknohutçu Parkı'na fidan dikimi gerçekleştirilecek. Aynı gün öğle saatlerinden itibaren de Aydın Kanza Parkı'nda söyleşi, belgesel gösterimi ve ödül töreni olacak.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-05-06 10:02:17



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