Belediyeye ait refüj sulayan su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde belediyeye ait refüj sulayan su tankerine otomobilin çarpması sonucu otomobil sürücüsü öldü, aynı otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.A.’nın kullandığı Kumluca Belediyesi’ne ait 07 V 1427 plakalı su tankerine, Ahmet Aliağa bulvarında refüjde sulama yaptığı sırada Veli Dalkıran’ın (23) kullandığı 07 VGJ 48 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Veli Dalkıran olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Tolgahan B. (23) ve Furkan K. (23) yaralandılar. Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekibi tarafından yapıldı. Yaralılar kaza yerindeki ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan Kumluca Belediyesi personeli su tankeri sürücüsü Y.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

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