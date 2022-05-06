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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nadire Konuk, yıldız hentbolde Türkiye şampiyonu

İHA

Nadire Konuk, yıldız hentbolde Türkiye şampiyonu

Antalya Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Yıldız Kız Hentbol Takımı, tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.
Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Yıldız Hentbol Takımı, Zonguldak’ta yapılan final maçlarının tümünü kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Küçük öğrenciler takım sporlarındaki büyük bir başarıya imza attı. Düzenlenen törenle sporcular madalya ve kupalarını aldı.
Antrenör Sertan Sarpaş, öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik ederek, “ Antalya’mıza güzel bir şampiyonluk yaşattık. Uzun süredir öğrencilerimizin azimli ve gayretli çalışmaları sonucu bu başarıya ulaştık. Antalya’dan yetişen öğrencilerimizin de başarılı olunacağını herkese gösterdik. Rakiplerimiz 8. Sınıf olmasına rağmen biz onlarla 6. ve 7. sınıftan oluşan takımımızla mücadele ettik. Bu başarımız tüm Antalya’ya armağan olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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