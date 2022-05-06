ATSO Başkanı Çetin’den bankalara çağrı: “Kredi limitleri arttırılsın”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, bankaların kredi limitlerini arttırması gerektiğini belirterek, “İlimiz turizm sektöründe takipteki kredi oranında yüzde 0,79 oranıyla en düşük iller arasındadır. Benzer durum takipteki kredi oranı yüzde 1 olan tarım sektörümüz için de geçerlidir. Antalya’nın kredi talebinin yüksek, kredi performansının güçlü olması turizm sezonuna hazırlandığımız bu dönemde kredi limitlerimizin artırılması gerektiğini göstermektedir. Bankalarımızdan bu konuda daha fazla çaba bekliyoruz” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davut Çetin, “Mart ayı itibariyle Antalya’nın toplam nakdi kredisi yıllık yüzde 47 oranında artışla 218 milyar TL’ye, takipteki kredi hacmi yüzde 7 artışla 4,1 milyar TL’ye ulaştı. Kredi artışında döviz kredilerinin TL değerlerinin yükselmesi ve bu nedenle turizm sektörü kredilerinin 57 milyar TL’den 90 milyar TL’ye çıkması etkili olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde kredi artışı ise 9 yüzde oranıyla yüzde 12 olan Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Antalya’nın toplam mevduatı 160 milyar TL’ye çıkarken mevduatında yıllık artışlar toplam mevduatta yüzde 74, döviz tasarruf mevduatında yüzde 95, TL tasarruf mevduatında yüzde 44 oranlarıyla Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Kredilerin içinde tüketici kredileri ve bireysel kartlardan oluşan bireysel kredilerin hacmi yüzde 26 artışla 37 milyar TL’ye ulaştı. Antalya, turizm kredileri nedeniyle toplam kredide ve mevduatta dördüncü, bireysel kredilerde beşinci il konumunu sürdürmektedir” diye konuştu.



“Antalya’nın kredi talebi yüksek, kredi performansı güçlü”

Antalya’nın kredi talebinin yüksek olduğunu belirten Çetin, “İlimizde takipteki kredi oranı yüzde 1,9 oranıyla yüzde 2,8 olan Türkiye ortalamasının altındadır. İlimiz turizm sektöründe takipteki kredi oranında yüzde 0,79 oranıyla en düşük iller arasındadır. Benzer durum takipteki kredi oranı yüzde 1 olan tarım sektörümüz için de geçerlidir. Antalya’nın kredi talebinin yüksek, kredi performansının güçlü olması turizm sezonuna hazırlandığımız bu dönemde kredi limitlerimizin artırılması gerektiğini göstermektedir. Bankalarımızdan bu konuda daha fazla çaba bekliyoruz. 2627 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceğimiz Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları ve Devlet Destekleri Zirvesi’nde banka yetkilileriyle görüşmeler de yapılacaktır. Üyelerimizin bu imkandan yararlanmaları kredi limitleri sorunlarının aşılmasına yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

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