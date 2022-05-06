Büyükşehir’den Anneler Günü’ne özel konser

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı 8 Mayıs’ta ‘Anneler Güne Özel’ konseri düzenliyor. Konserin konuk sanatçısı halk müziğinin sevilen isimlerinden Nursaç Doğanışık olacak.

8 Mayıs Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda düzenlenecek olan Anneler Günü Özel Konseri’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı sahne alacak. Şef Yiğit Aktı ve Hasan Safran yönetiminde sahneye çıkacak olan Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu ve Türk Halk Müziği Topluluğu şarkılarını anneler için seslendirecek. Konsere Türk Halk Müziği sanatçısı Nursaç Doğanışık da misafir sanatçı olarak katılacak ve sevilen türküleriyle hayranlarıyla buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.