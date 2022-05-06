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Doktorlar, tatili uzatmak için rapor talep edenlere tepki gösterdi

DHA

Doktorlar, tatili uzatmak için rapor talep edenlere tepki gösterdi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)BU yıl 4 Mayıs Çarşamba günü sona eren Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkartmak isteyenlerin 56 Mayıs günleri için hasta olmamalarına rağmen rapor talebine, doktorlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Bir doktor paylaşımında, "Demek bayram tatilini 9 güne çıkarmak için 2 günlük rapor istemeye geldiniz. Hem de bayram tatilinde 4 gün nöbet tutmuş birinden" ifadelerini kullandı.
Ramazan Bayramı, bu yıl 14 Mayıs tarihleri arasında kutlandı. 30 Nisan Cumartesi günüyle birlikte 5 günlük tatil imkanı sunan bayram tatilini, rapor alarak 56 Mayıs Perşembe ve Cuma günlerini de dahil edip, 9 güne çıkartmak isteyen birçok devlet memuru veya özel sektör çalışanı, sağlık ocakları ve hastanelerin acil servislerine gitti. Hasta olmadıkları halde tatili 9 güne çıkartmak için rapor talep edenlere doktorlar tepki gösterdi. Birçok doktor, bu şekilde kendilerinden rapor talep edilmesini sosyal medyadan paylaşırken, aynı zamanda çalıştıkları hastanelerin başhekimleri ve üst makamlarına da durumu bildirdi.
Antalya'da görevliyken Kocaeli'ne atanan ve doğum izninde olan bir doktor, tanıdığı kişinin arkadaşının kendisini arayıp, 'Ben X kişinin arkadaşıyım, Antalya'dayım rapor alacaktım' diye rapor istediğini, Kocaeli'ye atandığını ve doğum izninde olduğunu söylemesi üzerine de 'Bir arkadaşına söylesen de yazıverse' diye talebini sürdürdüğünü anlattı. Başka bir doktor ise bir günde hepsi kamu çalışanı 200'e yakın kişinin rapor istediğini söyledi.
RAPOR ALGORİTMASI OLUŞTURDU
Bir doktor ise aşırı rapor talepleri nedeniyle, hangi durumda rapor verilebileceği, hangi durumlarda verilemeyeceğini gösteren bir 'Rapor İhtiyacı Algoritması' oluşturdu. İşe gidemeyecek kadar ciddi hastalığı olanların doktoruna başvurabileceğini, izin ihtiyacı, düğün, çocuk vs gibi acil durumlar gibi bir hastalığı olmayıp ama yine de rapor isteyenlerin doktora başvurmaması gerektiğine yer verdi.
Bayramda görev başında olan doktorlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Tepkilerden bazıları şöyle:
"Demek bayram tatilini 9 güne çıkarmak için 2 günlük rapor istemeye geldiniz. Hem de bayram tatilinde 4 gün nöbet tutmuş birinden."
"430'uncu hastadayız şu an en az 100'ü rapor için geldi. Gelenlerin çoğunun mesleği öğretmen. Rapor verdim mi? Hayır. Birisi 'Devletin raporunu niye vermiyorsunuz' diyor. Şikayet edecekmiş. Ben de sana soruyorum 'Devletten maaş alıp niye işine gitmiyorsun?' Gelenlerin çoğu öğretmen. Kendiniz bunu bizden daha iyi biliyorsunuz. 'Hocam bilet almadım, hocam ailemden uzaktayım, hocam 4 saatlik ders var sadece.' İşinin başında olanlara lafım yok. Ve dün ülkenin çoğu acili böyleydi. Durum böyleyken hala neyin aksini ispat etmeye çalışıyorsunuz."
"Rapor bir hak değildir ihtiyaç halinde doktor uygun görürse yazar."
"9 günlük tatili birleştirmeyenler değil, usulsüz rapor veremediğim için yine ben azar yedim, tepki gördüm. E-nabız değerlendirmeye de sıfır verecekmiş. Alıştık artık."
"Öz annem bugün yıllık iznini kullanarak işe gitmedi, 8 aydır görmediğim ablam ve eniştem bayramda gelip bugün iş başı yapmak için gittiler, rapor yazmadığım insanlar bana gönül koyuyor. Belgede sahtecilik yapmadığım için kimseden özür dileyecek değilim, küsün, problem yok."
"Ben bu öğretmenlerin tatil doyumsuzluğundan bıktım artık cidden, arkadaşlar ben 2 yıldır ayağımı denize sokamadım benden usulsüz rapor isterken hiç mi içiniz sızlamıyor."
'DOKTOR RAPOR GEREKTİRİYORSA VEREBİLİR'
Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, 'Biz rapor istiyoruz' denildiğinde, hekimin değerlendirmesini yaparak, hastalığı varsa ve rapor gerektiriyorsa rapor verebileceğini söyledi. Opr. Dr. Başıbüyük, "Yoksa vermemesi gerekir. Veriyorsa bu usulsüz olur elbette. Ama bir hekimin bu noktada çok da inisiyatif alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kurumlar bize geri dönüş yaptığında ve 'Benim bu personelim aslında rapor ihtiyacı yokken rapor vermişler' dediklerinde biz o raporu hakem hastaneye gönderiyoruz. O zaman kendi başları ağrıyor. Raporu isteyen açısından, hekim tutanak tutarsa ve derse ki, 'Böyle böyle benden usulsüz rapor edildi', hekim o raporu bize gönderir, biz de o tutanağı kişinin kurumuna yazdığımızda soruşturma açma hakkı var kurumun. Kendi kurumu o kişiye ceza verebilir. Hekim açısından da hakem hastane değerlendirir ve 'Bu rapora ihtiyacı yok, uygun değildir' der, veren hakkında da soruşturma açılabilir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-05-06 13:49:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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