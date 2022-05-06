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Kalıcı oje uygulamalarında tırnak mantarına dikkat Merdiven altı uygulamalar sağlığı tehdit ediyor

İHA

Kalıcı oje uygulamalarında tırnak mantarına dikkat Merdiven altı uygulamalar sağlığı tehdit ediyor

Son dönemde moda haline gelen ve kadınların özellikle zamandan tasarruf etmek amacıyla yaptırdığı kalıcı oje uygulamalarında Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan ve evlerde gelişigüzel yöntemlerle yapılan işlemler tırnak mantarına neden oluyor.
Birçok kadının tercih ettiği ve tırnakta uzun süre herhangi bir deformasyona uğramaksızın bir buçuk saatte uygulanan ve yaklaşık bir ay boyunca kalıcılığını koruyan kalıcı oje uygulamasıyla düzgün, pürüzsüz, parlak ve bakımlı bir görünüm elde edilirken, tırnak kusurları da kapatılıyor. Antalya Secos Beauty'nin sahibi Emir Kaba, kalıcı oje uygulamaları hakkında bilgi verdi. Kaba, “Kalıcı oje uygulaması yaklaşık dört aşamadan oluşan bir uygulamadır. Tamamen tırnakların üzerine uygulanan ve kadınların şu anda ciddi anlamda tercih ettiği, kullanım rahatlığı olan bir işlemdir” şeklinde konuştu.

Hem zamandan tasarruf ettiriyor hem tırnak yemekten kurtarıyor
Emir Kaba, özellikle çalışan kadınların zamandan tasarruf etmek adına tercih ettiği kalıcı oje uygulamasının avantajları hakkında, “Kalıcı ojenin avantajlarına değinecek olursak, günümüzde zaman değerli olduğu için hanımlar da hazırlanma sürelerini minimuma indirmek istiyorlar. Bundan dolayı bu uygulama ciddi anlamda tercih ediliyor. Örneğin sabah hazırlanırken ekstra bir zaman kazanmış oluyorlar. Yazın uygulama biraz daha fazla oluyor, denize girerken veya tatile giderken sürekli ellerinde kalan ve çıkmayan bu ojeleri tercih ediyorlar. Aynı zamanda tırnak yeme tedavilerinde kullanılan bu yöntemle tırnak yiyen insanların tırnakları biraz daha uzatılarak daha temiz bir görüntü sağlanmış oluyor” ifadelerini kullandı.

Turistlerin yeni gözdesi haline geldi
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Antalya’da turistlerin kalıcı oje uygulamasına rağbetinin oldukça fazla olduğunu belirten Kaba, “Özellikle yabancı uyruklu kişiler daha fazla tercih ediyor. Biz de Antalya’da turistlerin yoğun olduğu bir lokasyonda bu hizmeti veriyoruz. Antalya’da aynı zamanda yabancı uyruklu insan ve sezonluk turist sayısı fazla olduğu için çok fazla tercih ediliyor. Biz protez tırnak ve oje uygulamalarında günlük olarak yaklaşık otuz kişiye hizmet veriyoruz. Bunların hemen hemen on beş tanesi yabancı uyruklu” dedi.

Kış aylarında koyu, yaz aylarında açık renkler tercih ediliyor
Özellikle tercih edilen renkler ve modeller hakkında da bilgiler veren Emir Kaba, “Kış aylarında genel olarak kırmızı, bordo ve lacivert renkler tercih edilirken, yaz aylarında ise daha açık renkler, su yeşili ve pembe gibi renkler daha çok tercih ediliyor” diye konuştu.

"Merdiven altı uygulamalar sağlığı tehdit ediyor"
Son olarak kalıcı oje uygulaması yaptırmak isteyenleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Kaba, “Uygulamayı yaptırırken dikkat edilmesi gereken konular var. Özellikle kullanılan ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Bunu kontrol etsinler ve gittikleri merkezde sorsunlar. Bilmedikleri ürünü kullanmasınlar. Özellikle merdiven altı şeklinde tabir ettiğimiz evlerde yapılan uygulamaları tercih etmesinler. Çünkü bazı durumlarda buraya gelenlerin tırnaklarında mantar olduğunu görüyoruz. Kalitesiz ve onayı olmayan ürünler kullanıldığında bazı sağlık problemleriyle karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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