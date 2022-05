Davutoğlu: Her opsiyona açığız (2)

DAVUTOĞLU VE UYSAL YÖRÜK FESTİVALİNE KATILDI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya programı kapsamında, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali´nin gala gecesine katıldı. Galaya Davutoğlu ve Uysal'ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Rafet Zeybek ve çok sayıda davetli katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, festivalle ilgili kutlama telgrafı gönderdi.

Yörük Türkmen Festivali´ne katılan Davutoğlu ve Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile milletvekilleri, alandaki Yörük çadırlarını ziyaret etti. Protokol üyelerine festivalde birer Yörük poşusu takıldı.

Gecede konuşan Ahmet Davutoğlu, Yörüklerin yürüyerek tarih yazanlar olduğu belirterek, "Yörük obaları her çam ağacına kendi bedeninin bir uzantısı gibi bakar. Her keçisini ailenin ferdi gibi görür. Ona `Sarıkeçi, Akkız, Karakız´ der, kızınaoğluna verdiği ad ile neredeyse anar. Bugün eğer yeni yetişen gençlere, Z kuşağına ve güçlü çevre bilinciyle gelen o kuşağa bir çevre bilincini öğretmek gerekseydi, ben derdim ki, en pratik çevre bilinci bir Yörük göçünde Yörüklerle dağlara doğru yürürken verilir. Bundan daha iyi bir çevre bilinci yoktur" dedi.

Festivali düzenleyenlere teşekkür eden DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şöyle konuştu:

"Bağımsızlığımızın timsali Toroslardaki tüten ocaklardan Anadolu´nun her noktasında tüten ocaklardan, müteşekkiriz. Zor şartlar altında zaman zaman ithamlarla karşılaşsalar da bu mücadeleyi bırakmadılar. Sadece otantik ve folkrorik düzeyde değil bir akılla beraber, bu büyük milletin tarihi önünde bir alın yazısı olan vazifeyi görebilmesi için sadece kendi insanlarına değil insanlık tarihine de borcu olduğunu biliyoruz."

Yörüklerin bin yıldır Anadolu'yu yurt edindiklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Yörüklük, bir ırk, mezhep değil, bir kültürdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunda yatan közdür. Yörüklük, Anadolu'nun kaybolan yüreğinde taşıdığı sırdır. Yörüklük, Dadaloğlu'nun isyanındaki hardır. Bu kültür, arşivlenerek değil, korunarak yaşatılmalı" dedi.

Gecede Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin ana sponsoru Şahin Kırbıyık´a 'Türk dünyasının ağası (abisi)' kılıcını armağan olarak takdim etti. Festivalin diğer sponsorlarına da Ahmet Davutoğlu, DP Genel Başkanı Uysal ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun tarafından ödülleri verildi.

2022-05-06 23:13:19



