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Başkan Böcek: "Toroslardan tüten dumanı Antalya'dan dünyaya yayıyoruz" Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek: "Yörüklük, bir ırk, mezhep değil, bir kültürdür" "Ne mutlu bize ki Toroslarda tüten bu dumanı şimdi Antalya’dan tüm dünyaya yayıyoruz"

İHA

Başkan Böcek: "Toroslardan tüten dumanı Antalya'dan dünyaya yayıyoruz" Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek: "Yörüklük, bir ırk, mezhep değil, bir kültürdür" "Ne mutlu bize ki Toroslarda tüten bu dumanı şimdi Antalya’dan tüm dünyaya yayıyoruz"

Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivalinde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Gidin Toros dağlarına bakın, eğer orada bir Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ sözünü hatırlatarak, " Ne mutlu bize ki Toroslarda tüten bu dumanı şimdi Antalya’dan tüm dünyaya yayıyoruz”dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Aksu ilçesi Solaklar Mahallesi At Çayırı mevkiinde düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin açılışına, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, ilçe belediye başkanları, Türki Cumhuriyetlerden üst düzey yöneticiler, çok sayıda Yörük ve Türkmen katıldı.
"Yörüklük bir kültürdür"
Açılışta konuşan Başkan Böcek, bin yıldır Anadolu'yu yurt edinmiş olan Yörüklerin, yeryüzünün bu kadim coğrafyasına sinmiş olan kültürlerin üzerinde yepyeni bir üretim anlayışı oluşturduğunu hatırlattı.
Yörüklerin zihinlerinde, Asya'dan getirdikleri inanç ve kültürleri, ellerinde yaşam ustalığı; kısa zamanda bu güzel coğrafyanın dilini çözen birer büyücüye dönüştüğünü dile getiren Böcek, “Beylikler, devletler, imparatorluklar kurdular. Savaştılar, ürettiler. Yörüklük, bir ırk, mezhep değil, bir kültürdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunda yatan közdür. Yörüklük, Anadolu'nun kaybolan yüreğinde taşıdığı sırdır. Yörüklük, Dadaloğlu'nun isyanındaki hardır” diye konuştu.
"Bilmek zorundayız"
Yörük kültürünün, arşivlenerek değil, korunarak yaşatılmalı ve geleceğe aktarılması gerektiğinin altını çizen Başkan Böcek, “ Bu kültürü yaşatmak için anlamak, anlamak için bilmek zorundayız. Edirne'den Ardahan'a, Kastamonu'dan, Antalya'ya ülkenin dört bir yanına tespih taneleri gibi dağılan, bu güzel toprakları yurt yapan, vatan kılan Yörüklerin tarihleri, kültürleri ve üretim biçimlerine daha yakından bakmak için yola çıkıyoruz”dedi.
"Antalya'dan tüm dünyaya yayıyoruz"
Yörük kültürünü bizzat yaşayan şanslı insanlardan biri olduğuna değinen Böcek, “ ‘Torosların evladı’ diyerek beni bağrınıza bastınız ve kutsal oylarınızla beni bu göreve getirdiniz. Benim de siz hemşehrilerime ve Yörük kardeşlerime her konuda destek olmak boynumun borcudur. Yörük Türkmen kardeşlerimizi, tüm dernekleri bir araya getirme hayalim vardı. Ne mutlu ki bugün bu hayalimi gerçekleştiriyorum. Unutmayınız ki tarih hayal edenleri değil hayalini gerçekleştirenleri yazar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Gidin Toros dağlarına bakın, eğer orada bir Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ demişti. Ne mutlu bize ki Toroslarda tüten bu dumanı şimdi Antalya’dan tüm dünyaya yayıyoruz”ifadelerine yer verdi.
Başkan Böcek, ana sponsorlardan işadamı Şahin Kırbıyık’a, Türk dünyasının agası kılıcını hediye etti.
"Anadolu'ya gelen okuz"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yörük’ün özelliklerinden bahsederek,“ Soframız bereketli, obamız şen, toyumuz kutlu olsun. Bir kültür şölenindeyiz, tarihi, mekanı, şahsiyeti ve misyonu yeniden yorumlama makamındayız. Yörük yürüyerek tarih yazandır. Asya derinliklerinden gerilen bir yayın Avrupa’ya Batı’ya doğru hızla yükselen, hızla giden, ufka doğru yürüyen okudur Yörük. Bizler o Asya derinliğindeki yayın Anadolu’ya gele okuyuz. Yörük aynen bir arı gibi her gittiği diyardan bir kültür alır ve taşır. Yörük bir inanç neferidir. Yörük güçlü bir şahsiyetin adıdır. Yörük Türkmen bir yürüyen misyonun şahsiyetidir. Başı öne eğik dolaşan hiçbir Yörük görmedim. Yörük’ün başı dik alnı açık zihni berrak ve ufku vakardır”dedi.
"Bir ırk meselesi değil"
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal,” Mahalli derneklerin faaliyetleriyle başlayan şölenler büyüye büyüye Söğüt’e zirveye ulaştı diyebiliriz. Bugün burada görüyoruz ki olağanüstü zamanlarda bir enerji ortaya çıkıyor. Bunu bir akla bir iradeye büründürerek yarına taşıma noktasında zaman zaman yetersiz kalıyoruz. İşte bu uluslararası festivalle de bir kez daha görüyoruz ki Türkistan’dan başladığımız yürüyüşümüz, İslamiyet’le taçlandığı Balkanlardan Tuna boylarına ardımızda bıraktığımız bütün hicransı topraklara kadar ulaşmış. Bugün burada yeniden cem olmuş. Bağımsızlığın timsali Toroslardaki tüten ocaklardan Anadolu’nun her noktasında tüten ocaklardan buraya gelen büyük iradeyi güçlendiren tüm derneklerimize müteşekkiriz. Zor şartlar altında zaman zaman ithamlarla karşılaşılsa da bu mücadeleyi bırakmadılar. Bu topraklarda milliyetçiliğin bir ırk meselesi değil bir vatan meselesi olduğunu mücadele ede ede bugün daha büyük noktaya taşıyoruz. Tüm coğrafyalara yeniden ifade ve cesareti katılımlarıyla misafirlerimiz taşıyacaktır. Bugün bu birlikteliği sağlayan uluslararası festivalle beraber Antalya’mızdan tüm dünyaya Türklüğün izinin olduğu tüm coğrafyalara yeniden iradeyi yeniden cesareti buraya katılımlarıyla beraber misafirlerimizle her birimiz taşıyacaktır”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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