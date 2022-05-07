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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa Belediyespor'da yeni transferler

İHA

Muratpaşa Belediyespor'da yeni transferler

Bu sezon Sultanlar Ligi’nin kapısından dönen Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, transfere devam ediyor. Paşanın Sultanları, sezonda Türk Hava Yolları forması giyen 26 yaşındaki pasör İrem Çor’u renklerine bağladı.
Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, kuruluşunun ilk yılında ‘Sultanlar Ligi’ hedefiyle Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele etti. İki gruplu lig maratonu evinde namağlup lider tamamlayan Muratpaşa, Sultanlar Ligi’ne çıkacak 2 takımın belli olduğu playoff serisinde zorlu gruba düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi ve Adam Voleybol’la aynı grupta yer alan Muratpaşa’nın Sultanları, gruptan çıkamadı.
Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, başantrenör Ali Kamberoğlu’yla yeniden anlaşırken Ayşe Çürük, Nur Sena Kasap ve İlarya Zararsız’la da sözleşme uzattı. Dış transferde 21 yaşındaki smaçör Aylin Yalaz ve yine aynı mevkide oynayan 22 yaşındaki Melis Katipoğlu’na imza attıran Muratpaşa, son olarak Elif Yaren Akdoğu, İrem Çor, Buse Serbest, Deniz Dülger Çapkınoğlu’yla da anlaşmaya vardı.
Gelecek sezon Muratpaşa forması giyecek olan 23 yaşındaki Elif Yaren Akdoğu, pasör mevkiinde oynuyor. Akdoğu, geçen sezonu Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde geçirdi. Takıma yeni katılan 28 yaşındaki Buse Serbest ise orta oyun kurucu olarak görev alacak. Liberoda oynayan 26 yaşındaki Deniz Dülger Çapkınoğlu ise geçen sezon Çukurova Belediyesi’nde forma giydi. Paşanın Sultanlarına, Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları’ndan katılan 26 yaşındaki İrem Çor ise pasör mevkiinde oynuyor.

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