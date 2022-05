Antalya'da yayalar kırmızı çizgi Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Antalya protokolü, yaya ve sürücüleri bilgilendirdi

Antalya’da Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” mottosu ile yaya ve sürücüler Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından bilgilendirildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, karayollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığının ve paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkılarının artırılması amacıyla her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü “Karayolu Trafik Güvenliği Günü”, takip eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftası” olarak kutlanıyor.

Bu doğrultuda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Antalya İl Jandarma Komutanlığının bu hafta çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla Güllük Caddesi’nde bir etkinlik düzenlendi. "Yayalar Kırmızı Çizgimiz, Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" mottosuyla trafikte yaya önceliğine Antalya protokolü dikkat çekti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, bayan emniyet mensupları ve kurallara uygun şekilde yaya geçidini kullanan yayalara karanfil dağıtıp, çeşitli hediyeler verdi. Vali Yazıcı, sürücüleri de durdurup onlara da hediyeler verdi ve trafik konusunda bilgilendirmelerde bulundu.



"Yayalar kırmızı çizgi"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yayaların kırmızı çizgileri olduğunun altını çizerek, “ Her şey insanımız için ve yayalarımız önemli. Kentin en işlek caddelerinden Güllük’te yaya geçidinde uygulamalar yapıyoruz. Yayalarımızı ve sürücülerimizin kurallara uyduğunu gördük. En kıymetli canlı insan olduğu için en üst düzeyde de saygı görmesi gereken kişi insandır. Trafikte birinci sırada saygı gösterilmesi gerekenlerde yayalarımızdır. Yayalarımızın can güvenliğinden hepimiz sorumluyuz. Yayaların hatalarını kusurlarını sürücülerimiz affetmeli, onlar daha dikkatli ve hassas olmalıdır. Çünkü yayalarımız önceliğimiz yayalarımız kırmızı çizgimizdir” dedi.

