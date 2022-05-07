Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan sevindirici haber Kaybolduktan bir gün sonra sahilde bulundu

Babası ve kız kardeşiyle birlikte tatil için geldiği Antalya’nın Manavgat ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kız ertesi sabah sahilde bulundu. Kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten baba Hany Isleem, “Türk polisine özverili çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. Ev alıp kızlarımla birlikte Manavgat’ta yaşayacağım” dedi.

Edinilen bilgiye göre; Side’de 2 kızıyla birlikte tatil yapmakta olan Hany Isleem, kızlarıyla birlikte Manavgat şehir merkezine gezmeye geldi. Akşam saatlerinde kaldıkları otele dönmek için minibüs bekledikleri sırada 14 yaşındaki büyük kızı Lina Isleem’in olmadığını fark etti. Bir süre çevrede kızını arayan Hany Isleem, kızını bulamayınca Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp başvurusunun ardından küçük kızın fotoğrafı tüm ekiplere dağıtılarak arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca küçük kızdan bir haber alınamazken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda sevindirici haber sabah saatlerinde geldi. Küçük kız Kumköy’de bulunarak ekipler tarafından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kızının bulunduğu haberini alan Hany Isleem Manavgat Emniyet Müdürlüğüne çağrılırken, 14 yaşındaki Lina Isleem, yeminli tercüman ve avukat eşliğinde alınan ifadesinin ardından babasına teslim edildi.



Geceyi sahilde geçirmiş

Akşam saatlerinde babası ve kız kardeşini kaybettiğini, bir parka gittiğini belirten Lina Isleem, “Burada 2 genç vardı. Kendilerinden otele dönmek için minibüs parası istedim. Paraları olmadığını istersem motosikletleriyle beni gideceğim yere bırakabileceklerini söylediler. Beni Kumköy’e getirdiler. Geceyi burada sahilde geçirdim. Çok korktum. Sağ olsun polisler beni babama teslim ettiler” dedi.



“Türk Polisine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum”

Kızına sağlıklı bir şekilde kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Hany Isleem, “Kızımın kaybolmasının ardından polisi aradım, 34 dakika gibi kısa bir sürede gelip bana yardımcı oldular. Özverili çalışmaları sonucunda da kızımı buldular ve bana teslim ettiler. Türk Polisine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben kızlarımla birlikte ev alıp bundan sonraki yaşamımızı Manavgat’ta sürdürmeye karar verdim. Bu kararımda bugün polisin, önceki gün başka bir olaydan dolayı müracaatta bulunduğum jandarmanın ilgi ve alakası büyük etken oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.