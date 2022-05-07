ATV kazasında Fransız anne ve kız ölümden döndü Tekeri çıkıp takla atan ATV'deki anne kız yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandıkları ATV'nin tekeri çıkıp takla atması sonucu anne ve kızı yaralandı.

Kaza, Sorgun Titreyengöl Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadjet Dıne isimli Fransız kadın turistin kullandığı 07 AAH 791 plakalı ATV, sol arka tekerinin çıkması sonucu takla atarak yolun sağ tarafına devrildi.

Kazada, ATV’yi kullanan Fransız kadın turist Nadjet Dıne ile ATV’de yolcu olarak bulunan kızı Lamie Dıne yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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