14 ülkeden 529 bisikletçi Antalya’da buluşuyor Kemer, eşsiz coğrafyası ile bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapacak

Antalya’nın Kemer ilçesinde oldukça zorlu parkurlara ev sahipliği yapacak olan AKRA Gran Fondo Antalya, 14 ülkeden 529 bisikletçiyi buluşturacak. Organizasyona sponsorların yanısıra Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi de destek veriyor.

Yüzlerce bisikletçiye, bisiklet takımlarına, kulüplere ev sahipliği yapacak ve AntalyaKemer bölgesinin tanıtımına büyük katkı sağlayacak dev organizasyonun basın toplantısında konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, organizasyonun Kemer’de düzenlenmesinden büyük heyecan duyduklarını belirterek, “Eşsiz doğası ve turizm zenginlikleri ile dikkat çeken Kemer, spor etkinlikleriyle de ön plana çıkmaya başladı. Kemer, son dönemde spor destinasyonu haline geldi. Etkinliklerimizin büyük bir bölümü dünyada da ön plana çıkan bisiklet sporu üzerine gerçekleşiyor. Bölgemizde bisiklet dostu oteller artıyor ve bu oteller bu işe çok önem veriyorlar. Bu sayede bisiklet tutkunları bölgemize büyük ilgi göstermektedir. Kemer Belediyesi olarak her zaman bu tarz etkinliklerin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kemer bisiklet destinasyonu haline gelirken yaptığımız çalışmalarla da örnek bir konuma geldik. Bölgemizde bisiklet rotaları oluşturduk. Bu rotalarla birlikte dünyanın farklı noktalarından misafirler bölgemize gelerek bu rotalarımızı keşfediyor.”



“Bu şehirde spor organizasyonlarını çeşitlendirince ilgi ve sevgiyi de çeşitlendirebiliyoruz”

Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise “Bu şehirde spor organizasyonlarını çeşitlendirince ilgi ve sevgiyi de çeşitlendirebiliyoruz. Sanırım bu şehirde spor organizasyonu yapmak dünyanın en güzel işidir. Bu şehre değer katmak isteyen, marka değerine dokunuşlar yapmak isteyen değerli sponsorlarımız var. Onlara teşekkür ediyoruz. Sporu doğa ile çeşitlendirince ve heyecanı artırınca büyük güzelliklere imza atmış oluyoruz. Bu güzellikleri dünya ile buluşturmak bizleri inanılmaz mutlu ediyor. Sponsorlar başta olmak üzerde bu işe değer katanlara teşekkür ediyoruz. Yarın sporcuları iki önemli ve zorlu etap bekliyor. Buna emek veren ve değer katan bu gönül birlikteliğinde bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” sözlerine yer verdi.



“AKRA Gran Fondo Antalya, daha zor parkurları ile fark oluşturacak”

Yarış hakkında teknik bilgileri medya mensupları ile paylaşan Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney ise Gran Fondo Antalya, daha tırmanışlı daha zor parkurları ile fark oluşturacağını söyledi. Güney, " Doğal ve tarihi güzellikleri ile turizm açısından eşsiz fırsatlar sunan Kemer’de biraz daha köy yollarına, görseli güzel yollara girerek Toros Dağlarına doğru çıkarak eşsiz bir coğrafyada yepyeni bir yarış deneyimi ve heyecanı sunmayı hedefliyoruz. Bisiklet kültürü gelişirken, Gran Fondolar farklı yarışlara öncülük etti. Türkiye’de yarışlara katılabilecek bisikletçilerin sayısı, kapasitesi belli. Yarışlarda daha iyi bisikletçilerle kaliteyi artırıyoruz" diye konuştu.



“Kemer’de 3 yıl içinde herkesin katılmak istediği bir yarış olacak”

Tour of Antalya Proje Direktörü ve Yedi İletişim Ajans Başkanı Haluk Özsevim ise şunları söyledi: “Çok kısa süre önce hayata geçirilmesine rağmen büyük bir başarı yakalayan, her yıl sponsor gücünü artıran ve kamu kurumlarından çok önemli destekler alan Tour of Antalya’nın dördüncü yılında büyük bir başarı elde ettik. Medyanın ve bisiklet ailemizin desteğinin yanı sıra yarışımızın daha da kaliteli hale gelmesine verdikleri katkılar için kamu kurumlarına, tüm sponsorlarımıza ve paydaşlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.”



“Kemer’de 3 yıl içinde herkesin katılmak istediği bir yarış olacak”

Tour of Antalya Proje Direktörü ve Yedi İletişim Ajans Başkanı Haluk Özsevim ise çok kısa süre önce hayata geçirilmesine rağmen büyük bir başarı yakalayan, her yıl sponsor gücünü artıran ve kamu kurumlarından çok önemli destekler alan Tour of Antalya’nın dördüncü yılında büyük bir başarı elde ettiklerini hatırlattı. Özsevim " Amacımız sadece profesyonel takımları getirmek değil, bisiklet turizminin parçası olan amatör bisikletçilerin de katılımını sağlamaktı. Tour of Antalya’nın rüştünü ispatlaması Antalya’nın turizmine çok büyük katkı sağlaması ile belediyeler, turizmciler, organizatörler, medya büyük bir aile olduk. Bu işe herkes destek olmak için elinden geleni yapıyor. Bu sene gittiğimiz format değişikliğinin temel nedeni; Kemer’de spor turizmi hareketliliğinin çok artmış olması. Mart ayından itibaren Kemer’de koşu, bisiklet, yüzme, triatlon gibi çok sayıda uluslararası spor etkinliği görüyoruz. Zorlu parkuru, doğal ve tarihi güzellikleri ile Kemer, efsane bir yarışa ev sahipliği yapacak. Bisikletçiler Toros dağlarında harika bir parkurda kendilerini sınama fırsatı bulacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.